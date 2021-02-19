Polis memurunu şehit eden 2 kişiye müebbet hapis
Diyarbakır'da yaklaşık 1 yıl önce polis memuru Atakan Arslan'ı şehit eden 2 kişiye müebbet hapis cezası verildi.
|19 Şubat 2021 21:07
|+Aa- Yazdır
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde polis memuru Arslan, 30 Mayıs 2020'de durumundan şüphelendiği kişilere kimlik kontrolü yapmak istediği sırada zanlıların açtığı ateş sonucu şehit olmuştu. Olayın ardından kaçan Muhammed Emir Cura ve Ferit Aytekin düzenlenen operasyonla yakalandı.
Cura ve Aytekin hakkında Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşması görüldü. Yapılan savunmaların ardından mahkeme kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçundan Muhammed Emir Cura'ya ağırlaştırılmış müebbet, Ferit Aytekin'e de müebbet hapis cezası verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Darende Belediye Başkanı aldığı cezadan dolayı görevden uzaklaştırıldı
19 Şubat 2021 20:34
|Avukat ve haciz memurunu yakmaya çalışan sanıklara ceza yağdı
18 Şubat 2021 14:12
|Yargıtay eski üyelerinin yargılamasında 'İbrahim Okur' tanık olarak dinlendi
18 Şubat 2021 12:57
|Savcı, Perinçek'e hakaret davasında Doğu Türkistan'lı sanığın beraatini istedi
18 Şubat 2021 12:55
|Akar ve Soylu'ya suikast talimatı aldığını itiraf eden PKK'lı müebbet
17 Şubat 2021 15:57
|Sağlık çalışanlarının darbedilmesi davasında sanıklara ceza yağdı
17 Şubat 2021 12:46
|Büyükçekmece'de 'seçmen usulsüzlüğü' davasında zorla getirme kararı
17 Şubat 2021 12:36
|Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için istenen ceza belli oldu
17 Şubat 2021 11:56
|Mahkeme silahlı terör örgütü yöneticisi demişti, 17 yıl sonra beraat etti
17 Şubat 2021 08:08
|TTB Başkanı Korur'a, Cumhurbaşkanına hakaretten adli para cezası
16 Şubat 2021 15:31