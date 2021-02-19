İzmir'de polis botuna yunuslar eşlik etti
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, Karaburun açıklarında devriye görevini ifa eden polis botuna yunus sürüsü de eşlik ettiği görülüyor.
|19 Şubat 2021 21:17
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