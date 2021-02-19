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İzmir'de polis botuna yunuslar eşlik etti

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, Karaburun açıklarında devriye görevini ifa eden polis botuna yunus sürüsü de eşlik ettiği görülüyor.
 19 Şubat 2021 21:17
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, Karaburun açıklarında devriye görevini ifa eden polis botuna yunus sürüsü de eşlik ettiği görülüyor.
Anadolu Ajansı
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