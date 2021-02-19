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CHP İl Genel Meclis Üyesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

CHP Nevşehir İl Genel Meclis üyesi Ahmet Eroğlu, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
 19 Şubat 2021 21:28
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CHP İl Genel Meclis Üyesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

CHP Nevşehir İl Genel Meclis üyesi Ahmet Eroğlu, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Nevşehir İl Genel Meclis üyesi CHP Hacıbektaş İl Genel Meclis üyesi Ahmet Eroğlu, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç yaptığı açıklamada, "İl Genel Meclis üyelerimizden Hacıbektaş CHP İl Genel Meclis üyemiz Ahmet Eroğlu abimiz kanser hastalığından hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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