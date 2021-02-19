Vakalar arttı, Vali Dağlı uyardı
|19 Şubat 2021 21:49
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Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, korona virüsü vakalarında artışın önüne geçmek için vatandaşları sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal etmemeleri yönünde uyardı.
Salgının ancak tedbirlere uymakla atlatılabileceğini söyleyen Vali Dağlı, "Kıymetli hemşehrilerim; korona virüsü vakalarında yaşanan artışın önüne geçmek için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, salgının kontrol altına alınabilmesi açısından önem arz etmekle birlikte, bu mücadelede başarıyı yakalayabilmemiz, ancak sizin gayret ve desteğinizle olacaktır" dedi.
Kısıtlamalarda sıkı denetimler uygulandığına işaret eden Dağlı, "Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanların, muafiyet sebebinin zaman ve güzergah açısından uyumluluğu kontrol noktalarımızda denetleneceğinden, herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmamanız için bu hususa dikkat etmenizi istirham ediyor, hassasiyetiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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