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Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun imzası atıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, imzaları atılan Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun yeni ufuklar açmasını temenni etti.
 19 Şubat 2021 22:10
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Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun imzası atıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, imzaları atılan Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun yeni ufuklar açmasını temenni etti.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kardeş Azerbaycan ile mesleki eğitimde yeni bir süreç başlatıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov refakatinde, mevkidaşım Emin Amrullayev ile 'Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun imzasını attık. Yeni ufuklar açması dileğiyle."
Anadolu Ajansı
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