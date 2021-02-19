YÖK Başkanı'nın babası, hadis alimi M. Emin Saraç vefat etti
Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç vefat etti.
|19 Şubat 2021 22:18
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Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden M. Emin Saraç, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Saraç ailesinden yapılan açıklamada, "Aile büyüğümüz muhterem Emin Saraç hocaefendi kısa bir süre önce Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. Allah mekanını cennet eylesin. Cenaze programı daha sonra bildirilecektir." denildi.
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