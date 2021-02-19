Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 33 ihraç subaya adli kontrol

Örgüte bağlı olmayan Hava Harp Okulu öğrencilerinin mobbing ve işkence ile okuldan ayrılmalarına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 33 ihraç subay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
 19 Şubat 2021 22:27
+Aa- Yazdır
FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 33 ihraç subaya adli kontrol

İstanbul merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 ihraç subay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Hava Harp Okulunda eğitim görürken örgüt bünyesinde hareket etmeyen öğrencileri mobbing ve işkence ile istifa ettirip FETÖ'ye bağlı öğrencilerin önünü açarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı ele geçirmeyi hedeflediği gerekçesiyle 41'i ihraç 42 subay hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- 780 askeri öğrencinin ayrılmasına neden olmuşlar

Yapılan incelemelerde, kuruluş amacı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na pilot ve yardımcı yer sınıfından subay yetiştirmek olan bu kurumdan 2006-2014 yılları arasında ayrılmak zorunda bırakılan öğrenci sayısının 780 olduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı
19 Şubat 2021 19:43		 Teröristlerin attığı roket Çukurca'daki köye düştü
19 Şubat 2021 18:53
MİT'in operasyonuyla getirilen PKK'nın lojistik sorumlusu tutuklandı
19 Şubat 2021 15:00		 Akar: Örgütün hareket kabiliyeti sınırlandı
19 Şubat 2021 14:30
FETÖ'nün 'sohbet ablası'na 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi
19 Şubat 2021 14:14		 Karlov suikastı davasında tutuklu 7 sanığın mevcut halinin devamına karar verildi
19 Şubat 2021 14:00
Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
19 Şubat 2021 12:52		 Polis aracına ve askeri konvoya saldıran PKK'lı Kocaeli'de yakalandı
19 Şubat 2021 12:32
İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu
19 Şubat 2021 10:42		 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağaradaki 'Vurun' talimatı Karayılan'dan
19 Şubat 2021 10:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:56 - Karlı yolları aşan vefakar sağlıkçılar hastaların imdadına yetişiyor22:49 - Erdoğan'dan, Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı22:39 - Bu ilde kademeli normalleşme için ilk kararlar açıklandı22:36 - Mars'ın ilk yüksek çözünürlüklü renkli fotoğrafı yayımlandı22:27 - FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 33 ihraç subaya adli kontrol22:18 - YÖK Başkanı'nın babası, hadis alimi M. Emin Saraç vefat etti
22:10 - Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun imzası atıldı21:59 - Biden'dan Çin ve Rusya'ya gözdağı: Transatlantik ittifakı geri döndü21:49 - Vakalar arttı, Vali Dağlı uyardı21:41 - Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa açıklaması21:28 - CHP İl Genel Meclis Üyesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti21:17 - İzmir'de polis botuna yunuslar eşlik etti
21:12 - Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı21:07 - Polis memurunu şehit eden 2 kişiye müebbet hapis21:02 - İş insanı, yediği bitki kökünden zehirlenerek öldü20:57 - İstanbul'un deprem gerçeği TBMM'ye sunulan raporda20:41 - İletişim Başkanlığının 'Dijital Tır'ı Türkiye'yi dolaşacak
20:34 - Darende Belediye Başkanı aldığı cezadan dolayı görevden uzaklaştırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Meslek liselerinin tüm sınıf düzeyleri yüz yüze eğitime başlıyor
İçişleri Bakanlığından hafta sonu kısıtlaması açıklaması
Soylu: Fırsat kaçtı, böyle yapılmamalıydı
Puanı toplayan iller normale dönecek
KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı
Doğan Cüceloğlu'nun son görüntüsü ortaya çıktı!
WhatsApp geri adım atmıyor: Uyarı mesajı yayınlayacağız
Vaka sayısı en az olan ikinci il 'normalleşmeyi' bekliyor
Uzmanlar yanıtladı: Altında düşüş devam eder mi?
İntihar eden Doktor eşini uykuda öldürmüş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gaspet 3
İngilizce deyimler 1
karbonmonoksit zehirlenmesi 1
seme 3
regaib kandili 1
durduk yere akla gelen replikler 3
fado 3
Ölümsüzlük mantarı 1
balık lokantası 2
muhlama 3
SON İLANLAR
Van İpekyolu Belediyesi 30 zabıta memuru alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 15 personel alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Konya Altınekin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam