FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 33 ihraç subaya adli kontrol
|19 Şubat 2021 22:27
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İstanbul merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 ihraç subay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Hava Harp Okulunda eğitim görürken örgüt bünyesinde hareket etmeyen öğrencileri mobbing ve işkence ile istifa ettirip FETÖ'ye bağlı öğrencilerin önünü açarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı ele geçirmeyi hedeflediği gerekçesiyle 41'i ihraç 42 subay hakkında gözaltı kararı verilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlıların tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 780 askeri öğrencinin ayrılmasına neden olmuşlar
Yapılan incelemelerde, kuruluş amacı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na pilot ve yardımcı yer sınıfından subay yetiştirmek olan bu kurumdan 2006-2014 yılları arasında ayrılmak zorunda bırakılan öğrenci sayısının 780 olduğu belirlendi.
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