Mars'ın ilk yüksek çözünürlüklü renkli fotoğrafı yayımlandı
NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde inmesinin ardından, iniş kamerası ile çekilen ilk yüksek çözünürlüklü renkli fotoğrafı yayınladı.
|19 Şubat 2021 22:36
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Biden'dan Çin ve Rusya'ya gözdağı: Transatlantik ittifakı geri döndü
19 Şubat 2021 21:59
|Finlandiya'da, 'benzersiz' diye nitelenen yeni bir mutasyona rastlandı
18 Şubat 2021 23:05
|DSÖ: Dünya genelinden haftalık vaka sayısı yarı yarıya düştü
18 Şubat 2021 20:54
|Pfizer: Güney Afrika varyantı aşının korumasını ciddi ölçüde azaltabilir
18 Şubat 2021 11:55
|En riskli virüs senaryosu...Yüzden fazla hayvanda mevcut !
18 Şubat 2021 08:27
|Mısırlı tutuklu akademisyen doktor, Kovid-19 nedeniyle vefat etti
18 Şubat 2021 07:37
|ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bini geçti
17 Şubat 2021 23:48
|ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 500 bini geçti
17 Şubat 2021 18:08
|İngiltere'de gönüllülere bilinçli olarak korona bulaştırılacak
17 Şubat 2021 15:34
|BioNTech/Pfizer, AB'ye 200 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek
17 Şubat 2021 13:05