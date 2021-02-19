Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mars'ın ilk yüksek çözünürlüklü renkli fotoğrafı yayımlandı

NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde inmesinin ardından, iniş kamerası ile çekilen ilk yüksek çözünürlüklü renkli fotoğrafı yayınladı.
 19 Şubat 2021 22:36
+Aa- Yazdır
Mars'ın ilk yüksek çözünürlüklü renkli fotoğrafı yayımlandı

NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde inmesinin ardından, iniş kamerası ile çekilen ilk yüksek çözünürlüklü renkli fotoğrafı yayınladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Biden'dan Çin ve Rusya'ya gözdağı: Transatlantik ittifakı geri döndü
19 Şubat 2021 21:59		 Finlandiya'da, 'benzersiz' diye nitelenen yeni bir mutasyona rastlandı
18 Şubat 2021 23:05
DSÖ: Dünya genelinden haftalık vaka sayısı yarı yarıya düştü
18 Şubat 2021 20:54		 Pfizer: Güney Afrika varyantı aşının korumasını ciddi ölçüde azaltabilir
18 Şubat 2021 11:55
En riskli virüs senaryosu...Yüzden fazla hayvanda mevcut !
18 Şubat 2021 08:27		 Mısırlı tutuklu akademisyen doktor, Kovid-19 nedeniyle vefat etti
18 Şubat 2021 07:37
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bini geçti
17 Şubat 2021 23:48		 ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 500 bini geçti
17 Şubat 2021 18:08
İngiltere'de gönüllülere bilinçli olarak korona bulaştırılacak
17 Şubat 2021 15:34		 BioNTech/Pfizer, AB'ye 200 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek
17 Şubat 2021 13:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:56 - Karlı yolları aşan vefakar sağlıkçılar hastaların imdadına yetişiyor22:49 - Erdoğan'dan, Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı22:39 - Bu ilde kademeli normalleşme için ilk kararlar açıklandı22:36 - Mars'ın ilk yüksek çözünürlüklü renkli fotoğrafı yayımlandı22:27 - FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 33 ihraç subaya adli kontrol22:18 - YÖK Başkanı'nın babası, hadis alimi M. Emin Saraç vefat etti
22:10 - Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun imzası atıldı21:59 - Biden'dan Çin ve Rusya'ya gözdağı: Transatlantik ittifakı geri döndü21:49 - Vakalar arttı, Vali Dağlı uyardı21:41 - Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa açıklaması21:28 - CHP İl Genel Meclis Üyesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti21:17 - İzmir'de polis botuna yunuslar eşlik etti
21:12 - Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı21:07 - Polis memurunu şehit eden 2 kişiye müebbet hapis21:02 - İş insanı, yediği bitki kökünden zehirlenerek öldü20:57 - İstanbul'un deprem gerçeği TBMM'ye sunulan raporda20:41 - İletişim Başkanlığının 'Dijital Tır'ı Türkiye'yi dolaşacak
20:34 - Darende Belediye Başkanı aldığı cezadan dolayı görevden uzaklaştırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Meslek liselerinin tüm sınıf düzeyleri yüz yüze eğitime başlıyor
İçişleri Bakanlığından hafta sonu kısıtlaması açıklaması
Soylu: Fırsat kaçtı, böyle yapılmamalıydı
Puanı toplayan iller normale dönecek
KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı
Doğan Cüceloğlu'nun son görüntüsü ortaya çıktı!
WhatsApp geri adım atmıyor: Uyarı mesajı yayınlayacağız
Vaka sayısı en az olan ikinci il 'normalleşmeyi' bekliyor
Uzmanlar yanıtladı: Altında düşüş devam eder mi?
İntihar eden Doktor eşini uykuda öldürmüş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
doğan cüceloğlu 2
şiir sokakta 4
gaspet 3
tabu 1
Ölümsüzlük mantarı 1
tahta kaşık 2
mavi köpekler 2
seme 3
fado 3
kristal kafatasları 1
SON İLANLAR
Kocaeli İzmit SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 2 İşçi Alacak
Erzurum Uzundere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Altınyayla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Bartın Kurucaşile SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Bartın Hasbel Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Çipas Çine Gıda 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam