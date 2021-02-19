Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu ilde kademeli normalleşme için ilk kararlar açıklandı

Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında toplanan Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında kademeli normalleşme sürecine dair yeni kararlar alındı.
 19 Şubat 2021 22:39
+Aa- Yazdır
Bu ilde kademeli normalleşme için ilk kararlar açıklandı

Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında toplanan Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında kademeli normalleşme sürecine dair yeni kararlar alındı.

Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında toplanan Pandemi İl Koordinasyon Kurulunda yeni kararlar alındı. Alınan kararlar kapsamında 1 Mart 2021 tarihinden itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilecek. 1., 2., 3., 4., 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretim haftada 5 gün olarak gerçekleşecek. 5., 6., 7., 9., 10. ve 11. sınıflar ise ikişerli gruplara ayrılacak. İlk gruplarda eğitim-öğretim Pazartesi-Salı günleri, ikinci gruplarda ise eğitim-öğretim Perşembe-Cuma günleri gerçekleşecek. Çarşamba günleri ise okullarda dezenfeksiyon işlemleri sağlanacak. Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren kantinler de masa sandalyeler kaldırılarak ve öğrenci yoğunluğunu önceleyecek şekilde kısa süreli ve temel ihtiyaçların teminine yönelik satış yapılması koşulu ile açılacak.

Bartın Üniversitesi'nde bahar dönemi teorik eğitimlerin Yüksek Öğretim Kurulu'nun kararları doğrultusunda tamamen çevrimiçi yapılacak. Uygulamalı eğitimler ise azami tedbirler sağlandıktan sonra mümkün olan en uygun şartlarda kademeli olarak yüz yüze yapılabilecek.

Uygulamalı eğitimler için şehir dışından gelecek üniversite öğrencilerinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait yurtlarda ve ayrı ayrı odalarda misafir edilecek.

Öğrencilerin yurtlara kabul edilmeden önce gerek görülmesi halinde resen, istemeleri halinde ise takdiren PCR testleri İl Sağlık Müdürlüğünce yapılabilecek.

65 yaş ve üzeri tüm vatandaşların umumi pazar yerlerine girmelerindeki kısıtlama 1 Mart 2021 tarihinden itibaren kaldırılacak.

Kafe, restoran, kahvehane, kıraathane ve çay ocağı gibi kapalı veya evlere servis yöntemiyle çalışan işletmelerin açılıp açılmayacağının, açılacak ise hangi şartlarda açılacağına ise Sağlık Bakanlığının iller bazında belirleyeceği 4 kademeli risk (düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller) sınıflandırmasından sonra değerlendirmeye alınacak.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vakalar arttı, Vali Dağlı uyardı
19 Şubat 2021 21:49		 İzmir'de polis botuna yunuslar eşlik etti
19 Şubat 2021 21:17
İstanbul'un deprem gerçeği TBMM'ye sunulan raporda
19 Şubat 2021 20:57		 Mersin'deki 'gizemli ev': Google haritalarda çıktı
19 Şubat 2021 19:33
Vaka sayısı en az olan ikinci il 'normalleşmeyi' bekliyor
19 Şubat 2021 17:51		 Karda kayan araçlara polisler omuz verdi
19 Şubat 2021 17:05
Vali duyurdu: Doğan Cüceloğlu'nun adı Fen Lisesi'ne verilecek
19 Şubat 2021 16:29		 5 bin nüfuslu beldede 10 gündür vaka görülmedi
19 Şubat 2021 15:39
'Beni içeri al' mesajı veren Boncuk, Valiliğinin maskotu oldu
19 Şubat 2021 11:44		 'Fırat'ın incisi' Rumkale'de cam teras yapımına başlandı
18 Şubat 2021 22:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:56 - Karlı yolları aşan vefakar sağlıkçılar hastaların imdadına yetişiyor22:49 - Erdoğan'dan, Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı22:39 - Bu ilde kademeli normalleşme için ilk kararlar açıklandı22:36 - Mars'ın ilk yüksek çözünürlüklü renkli fotoğrafı yayımlandı22:27 - FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 33 ihraç subaya adli kontrol22:18 - YÖK Başkanı'nın babası, hadis alimi M. Emin Saraç vefat etti
22:10 - Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun imzası atıldı21:59 - Biden'dan Çin ve Rusya'ya gözdağı: Transatlantik ittifakı geri döndü21:49 - Vakalar arttı, Vali Dağlı uyardı21:41 - Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa açıklaması21:28 - CHP İl Genel Meclis Üyesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti21:17 - İzmir'de polis botuna yunuslar eşlik etti
21:12 - Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı21:07 - Polis memurunu şehit eden 2 kişiye müebbet hapis21:02 - İş insanı, yediği bitki kökünden zehirlenerek öldü20:57 - İstanbul'un deprem gerçeği TBMM'ye sunulan raporda20:41 - İletişim Başkanlığının 'Dijital Tır'ı Türkiye'yi dolaşacak
20:34 - Darende Belediye Başkanı aldığı cezadan dolayı görevden uzaklaştırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Meslek liselerinin tüm sınıf düzeyleri yüz yüze eğitime başlıyor
İçişleri Bakanlığından hafta sonu kısıtlaması açıklaması
Soylu: Fırsat kaçtı, böyle yapılmamalıydı
Puanı toplayan iller normale dönecek
KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı
Doğan Cüceloğlu'nun son görüntüsü ortaya çıktı!
WhatsApp geri adım atmıyor: Uyarı mesajı yayınlayacağız
Vaka sayısı en az olan ikinci il 'normalleşmeyi' bekliyor
Uzmanlar yanıtladı: Altında düşüş devam eder mi?
İntihar eden Doktor eşini uykuda öldürmüş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gaspet 3
İngilizce deyimler 1
karbonmonoksit zehirlenmesi 1
seme 3
regaib kandili 1
durduk yere akla gelen replikler 3
fado 3
Ölümsüzlük mantarı 1
balık lokantası 2
muhlama 3
SON İLANLAR
Van İpekyolu Belediyesi 30 zabıta memuru alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 15 personel alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Konya Altınekin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam