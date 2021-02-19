Karlı yolları aşan vefakar sağlıkçılar hastaların imdadına yetişiyor
|19 Şubat 2021 22:56
|+Aa- Yazdır
Erzincan'da korona virüs (Covid-19) salgınına karşın yoğun çaba gösteren vefakar sağlıkçılar bir yandan da karlı yolları aşarak hastalara şifa kaynağı oluyorlar.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan hasta, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan 5 saatlik çalışmanın ardından, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
Refahiye ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniyurt köyünde yaşayan bir vatandaş, gece saatlerinde rahatsızlanınca yakınları sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle, sağlık görevlilerinin köye ulaşabilmesi için İl Özel İdaresi ekipleri de bölgeye sevk edildi. Bir metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle kapanan köy yolunun açılması için ekipler çalışma başlattı. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın sonunda 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibinin ilk müdahalesinin ardından hasta paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|YÖK Başkanı'nın babası, hadis alimi M. Emin Saraç vefat etti
19 Şubat 2021 22:18
|CHP İl Genel Meclis Üyesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
19 Şubat 2021 21:28
|Vaka sayısı düne göre az da olsa arttı
19 Şubat 2021 19:05
|Korona sadece öldürmüyor, ömrümüzden de çalıyor
19 Şubat 2021 19:02
|Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı, koronadan hayatını kaybetti
19 Şubat 2021 18:48
|Uzmandan karlı ve buzlu zemin önerisi: Penguen gibi yürüyün
19 Şubat 2021 16:17
|Ünlü oyuncu Toygun Ateş Virüsten hayatını kaybetti
19 Şubat 2021 15:35
|Strese birebir etkili agat taşı için Üniversite yarışma düzenledi
19 Şubat 2021 14:39
|Bu sefer 'evlat nöbetine' iki aile daha katıldı
19 Şubat 2021 13:57
|Salda Gölü'nün bilimsel değeri Mars'taki 'Jezero Krateri' ile daha da artacak
19 Şubat 2021 13:10