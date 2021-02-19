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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 674 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 419 kişinin testi pozitif çıktı, 82 kişi yaşamını yitirdi.
 19 Şubat 2021 23:38
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 674 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 419 kişinin testi pozitif çıktı, 82 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 116 bin 674 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 419 kişinin testi pozitif çıktı, 82 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 638 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 511 bin 548'e yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 98 bin 166'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 624 bin 19, vefat sayısı 27 bin 903, ağır hasta sayısı 1185 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

- Malatya'da 1000 yaşlıya evinde Kovid-19 aşısı yapıldı

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1000 yaşlıya evinde CoronaVac aşısının ilk dozu uygulandı. Öte yandan 100 yaş üstü 11 kişiye de aşı yapıldı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi evde bakım birimi, 107 yaşındaki Hanife Şahin'e Kovid-19 aşısının ikinci dozunu uyguladı.

- İllere verilecek puanlar normalleşme adımlarının kapsamını belirleyecek

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, marttan itibaren hayata geçirilecek normalleşme süreci adımlarının, Kovid-19 vaka sayısı, yoğun bakım doluluk oranı, PCR testlerindeki pozitiflik oranı, 10-14 günlük süredeki salgının trendi ve aşılanan kişi sayısı gibi parametreler çerçevesinde illere verilecek puanlara göre belirleneceğini bildirdi.

Aydın, sosyal yaşam ve iş hayatını direkt etkileyen Kovid-19'la mücadele kapsamındaki kısıtlamaların "yerinde karar" döneminde marttan itibaren illere göre değerlendirileceğine dikkati çekti.

İllerin, durumuna göre "düşük", "orta", "yüksek" veya "çok yüksek" riskli olarak sınıflandırılacağını söyleyen Aydın, bu gruplara göre kısıtlamalardan hangilerinin kaldırılacağı veya sürdürüleceğinin belirleneceğini belirtti.

Şehirlerde salgının yönetilebilir ve hızının düşük olduğunu gösterecek parametrelere göre yerinde kararların belirleneceğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Bu kararlar, tek başına 100 bin kişide görülen vaka sayıları üzerinden alınmayacak. Bunun yanında şehirdeki hastanelerin yatak, yoğun bakım, solunum cihazı kapasitesi ve doluluk oranı, şehirdeki salgının üreme hızı, PCR testlerindeki pozitiflik oranı, şehirdeki 10-14 günlük süredeki salgının trendi, şehrin yaş ve demografik durumu çerçevesindeki aşı durumu gibi 5-6 parametre üzerinden şehirler puanlamaya tabi tutulacak. Bu puanlamanın durumuna göre de 'düşük', 'orta', 'yüksek' veya 'çok yüksek' riskli denilecek."

- Yiyecek ve içecek işletmelerine "ciro kaybı desteği" için başvurular başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetinde bulunan işletmelere verilecek desteğe ilişkin açıklama yaptı.

Yiyecek, içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan ve yeni tip koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen işletmelere sağlanacak ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattıklarını belirten Pekcan, "İşletmelerimiz ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir." ifadesini kullandı.

- Sağlık Bakanı Koca'dan inaktif aşı paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade ettiklerini hatırlatarak, "Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabında şunları kaydetti:

"İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz."

- Engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında 2'nci doz aşı uygulanmasına başlandı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama programı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalanlar ile personele ikinci doz CoronaVac aşısının uygulanmasına başlandı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre aşılama çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevleri gibi kuruluşlarda kalan kişiler ve personele ikinci doz aşı yapılıyor.

Aşılama programı kapsamında Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin yaşlı sakinleri ve çalışanları da ikinci doz aşılarını oldu.

Uzun süredir Kovid-19'a karşı ziyaretçi yasağından "sabit vardiyalı" çalışma sistemine kadar pek çok önlemin uygulandığı huzurevinde aşılama çalışmaları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, kişilerin ateş ölçümlerinin yapılmasının ardından aşılama odasında gerçekleştiriliyor.

- Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Türkiye genelinde Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 22 Şubat Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

İçişleri Bakanlığınca daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için tüm tedbirler alındı.

Buna göre market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçiler, yarın ve pazar günü 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içinde bu iş yerleri, aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı gibi iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Yarın ve pazar günü de 10.00-24.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Çevrim içi sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar), ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.
Anadolu Ajansı
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