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2020/7 KPSS tercihlerinde taban puan uygulaması yapıldı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığının 2347 sözleşmeli pozisyonun yer aldığı 2020/7 KPSS yeniden tercih işlemlerinde, 2020 yılında oluşan taban puanlar dikkate alındı
 20 Şubat 2021 00:08
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2020/7 KPSS tercihlerinde taban puan uygulaması yapıldı mı?

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ÖSYM Başkanlığı dün itibariyle 2020/7 KPSS yeniden tercih sonuçlarını açıklamıştı.

Hatırlanacağı üzere, bu yeniden tercih işlemleri, 2020 yılında kamuda çalışanlara tercih hakkı verilmemesi üzerine yapılmıştı. Açılan bir dava üzerine, yargı organları kamuda çalışan personele tercih hakkı verilmesi gerektiğine karar vermişti.

Bu kapsamda 2020 yılı Mayıs ayında ilan edilen 2347 sözleşmeli pozisyon ÖSYM tarafından yeniden ilan edilmiştir. Kamuda çalışıp da 2020 yılı alımlarına başvuramayan adayların tercihleri, 2020 yılı alımlarına başvuran adayların tercihleri ile birleştirilerek, tercih sonuçları açıklanmıştır. ÖSYM'nin yayımladığı sayısal verilere baktığımızda bazı yerlerde taban ve tavan puanların değişmediği görülmektedir. Ayrıca, Memurlar.net haberine yapılan yorumlar ve forumdaki paylaşımlar da, yeni tercihlerin eski tercihler ile birleştirilerek sonuçların açıklandığına işaret etmektedir. Memurlar.net'te 28 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan haberde de bu detaya dikkat çekilmişti.

Bir başka deyişle, ÖSYM taban puan uygulaması yapmıştır.

Diğer taraftan, yeni kaç adayın açıklandığı ÖSYM tarafından henüz açıklanmamıştır.

Memurlar.Net
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