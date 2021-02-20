Gökçek: Arınç'ın acısı Hukuk Fakültesinden geliyor.

Haber Global'de Buket Aydın'ın sunduğu 'Koltuk' programının konuğu, Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek'ti.

Bülent Arınç'ın hakkında FETÖ'cülere arsa tahsis ettiğine yönelik ithamlarına da yanıt veren Melih Gökçek, şunları söyledi:

"ARINÇ EZİLDİ, İFTİRALAR ATTI"

"Bülent Arınç benim açıkladığım detaylardan sonra ezildi. Ve sonrası iftiralar attı. Kendi söylediği lafı kendi yedi. Ben hiçbir zaman bedavadan FETÖ'cülere bir arsa tahsis etmedim. Bülent Arınç kendi adına konuşan biri değildir."

"CİDDİYE ALMIYORUM ARTIK"

"Bunun acısı Hukuk Fakultesinden geliyor. Ben onu o zamanlar desteklemedim diye. Ben Bülent Arınç'ı ciddiye almıyorum artık."

"MANSUR YAVAŞ, ANKAPARK'LA İLGİLİ ALGI YÖNETİMİ YAPTI"

"Ben yurtdışına gitmem kolay kolay. Bu ANKAPARK için çok sayıda ülkeyi dolaştım. Son teknoloji olması için. Dünyanın en büyük dinozor parkı da burada olsun istedim. Buradaki olay Mansur Yavaş'ın algı yönetimi. 330 tane dinozor, örtüleri dahil 4 milyon 200 bin lira. Buna 750 milyon dolar diyorlar."