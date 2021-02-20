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Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşecek

Ömer Faruk Gergerlioğlu: Yargıtay'ın hapis cezasını onadığı HDP'li siyasetçinin milletvekilliği düşecek
 20 Şubat 2021 00:40
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Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşecek

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapma" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı Yargıtay tarafından TBMM'ye bildirilecek. Kesin hüküm kararının, TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla, Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşecek.

Gergerlioğlu kararla ilgili yaptığı açıklamada, hüküm giydiği paylaşımın bir haber linki olduğunu ve bu haberin de halen yayınlandığı sitede bulunduğunu belirterek, "Tamamen siyasi bir karardır" dedi.

Anayasa'nın 84'üncü maddesinin ikinci fıkrası "Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur" hükmünü içeriyor.

Kesin hüküm kararının önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.

Gergerlioğlu, 2018'de milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edilmişti.

KHK'yla devlet memurluğundan ihraç edilmişti

Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay'a gönderilmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi karar hakkındaki gerekçesinde, sanık hakkında milletvekili seçilmeden önce soruşturma başlatıldığı, kovuşturmaya devam edilerek hüküm kurulduğunu hatırlattı.

Gerekçede ayrıca yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, hükme esas alınan delillerin hukuka uygun elde edildiği, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanundaki suç tipine uyduğu belirtildi.

Doktor ve insan hakları aktivisti, Ömer Faruk Gergerlioğlu, 6 Ocak 2017' de 679 sayılı KHK ile devlet memurluğu görevinden ihraç edilmişti.

İhraç edilene dek İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde Uzman Doktor olan Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce Mart 2017'de kurulan "Hak ve Adalet Platformu"nun sözcülüğünü yapıyordu.
Memurlar.Net
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