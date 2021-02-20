1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
 20 Şubat 2021 01:11
+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı

Oktay, Twitter hesabından, şunları kaydetti:

"Ebediyete irtihal eden büyük hadis alimlerimizden Muhammed Emin Saraç hocamıza Allah'tan rahmet, YÖK Başkanımız Yekta Saraç başta olmak üzere, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Destici'den HDP'ye: Ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan!
20 Şubat 2021 01:17		 Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşecek
20 Şubat 2021 00:40
Gökçek: Arınç'ın acısı Hukuk Fakültesinden geliyor.
20 Şubat 2021 00:29		 'Türkiye, Meclis çatısı altında terör vesayetine daha fazla katlanamaz'
20 Şubat 2021 00:12
20 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
20 Şubat 2021 00:02		 Bir ilçede 5 gün sokağa çıkma yasağı
19 Şubat 2021 23:54
Erdoğan'dan, Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı
19 Şubat 2021 22:49		 Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa açıklaması
19 Şubat 2021 21:41
İletişim Başkanlığının 'Dijital Tır'ı Türkiye'yi dolaşacak
19 Şubat 2021 20:41		 Erdoğan: Oynanan oyunları yakından takip ediyoruz
19 Şubat 2021 18:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:28 - Kocaeli'de iki polis memuruna bıçaklı saldırı02:22 - Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu duyurdu01:21 - Ankara Üniversitesi, Kovid-19 salgını sürecinde bahar dönemi eğitim öğretim ilkelerini belirledi01:17 - Destici'den HDP'ye: Ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan!01:11 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı00:40 - Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşecek
00:29 - Gökçek: Arınç'ın acısı Hukuk Fakültesinden geliyor.00:12 - 'Türkiye, Meclis çatısı altında terör vesayetine daha fazla katlanamaz'00:08 - 2020/7 KPSS tercihlerinde taban puan uygulaması yapıldı mı?00:02 - 20 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:54 - Bir ilçede 5 gün sokağa çıkma yasağı23:38 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
22:56 - Karlı yolları aşan vefakar sağlıkçılar hastaların imdadına yetişiyor22:49 - Erdoğan'dan, Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı22:39 - Bu ilde kademeli normalleşme için ilk kararlar açıklandı22:36 - Mars'ın ilk yüksek çözünürlüklü renkli fotoğrafı yayımlandı22:27 - FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 33 ihraç subaya adli kontrol
22:18 - YÖK Başkanı'nın babası, hadis alimi M. Emin Saraç vefat etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gökçek: Arınç'ın acısı Hukuk Fakültesinden geliyor.
'Türkiye, Meclis çatısı altında terör vesayetine daha fazla katlanamaz'
Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşecek
2020/7 KPSS tercihlerinde taban puan uygulaması yapıldı mı?
Destici'den HDP'ye: Ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan!
Ankara Üniversitesi, Kovid-19 salgını sürecinde bahar dönemi eğitim öğretim ilkelerini belirledi
20 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı
Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu duyurdu
Kocaeli'de iki polis memuruna bıçaklı saldırı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gua geçidi 1
sos 1
pandemide en çok özlenen aktiviteler 4
hükümete isyan etmek günahtır 6
kelebek 3
İngilizce deyimler 1
sirke 1
Ölümsüzlük mantarı 1
seme 3
Ayo mama 1
SON İLANLAR
Yalova SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Tokat Niksar SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Tokat Artova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Manisa Saruhanlı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 1 İşçi Alacak
Kütahya Aslanapa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Konya Emirgazi SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam