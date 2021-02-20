Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu duyurdu
Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.
|20 Şubat 2021 02:22
|+Aa- Yazdır
Türkiye ekonomisindeki politika değişimi meyvelerini vermeye başladı. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti, kredi not görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a revize etti.
Fitch ayrıca, Türkiye'de enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 11,0, 2022 yılı sonunda yüzde 9,2'ye düşeceği tahmininde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 85 milyar lira verdi
19 Şubat 2021 12:22
|ASELSAN, 'ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat Elektroniği'ni üretti
19 Şubat 2021 11:22
|Pandemide e-Ticaret can simidi oldu
19 Şubat 2021 07:17
|Kısa çalışma ödeneğinin süresi 31 Mart 2021'e kadar uzatıldı
19 Şubat 2021 05:21
|1915 Çanakkale Köprüsü, tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandıracak
18 Şubat 2021 23:47
|Altını da doları da solda sıfır bıraktı! Bitcoin'de yeni zirve!
18 Şubat 2021 21:24
|İETT son 5 yılda Türkiye'nin 69 katı yolcu taşıdı
18 Şubat 2021 19:34
|Savunma sanayisinde 6 Ar-Ge projesi için imzalar atıldı
18 Şubat 2021 12:51
|IMF'den Türkiye'ye 'enflasyon' açıklaması
18 Şubat 2021 12:22
|Enerji Bir-Sen, kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması için dava açtı
18 Şubat 2021 11:20