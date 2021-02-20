1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yozgat lisesi çalışanlarının yaptığı 'kardan gelin' ilgi gördü

Yozgat'ta bir lisenin bahçesinde yapılan "kardan gelin" görenlerin ilgisini çekiyor.
 20 Şubat 2021 02:35
+Aa- Yazdır
Yozgat lisesi çalışanlarının yaptığı 'kardan gelin' ilgi gördü

Yozgat Lisesi çalışanlarının yaptığı, elinde çiçeği, belinde kuşağıyla yaklaşık 2 metre boyundaki "kardan gelin"i görenler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Ziya Polat da caddede yürürken gördüğü "kardan gelin"i inceleyerek, lisedeki görevlilere teşekkür etti.

Lisede görevli Duygu Yeşil, mesai arkadaşı Murat Ay'ın yaptığı "kardan gelin"in yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu ilde kademeli normalleşme için ilk kararlar açıklandı
19 Şubat 2021 22:39		 Vakalar arttı, Vali Dağlı uyardı
19 Şubat 2021 21:49
İzmir'de polis botuna yunuslar eşlik etti
19 Şubat 2021 21:17		 İstanbul'un deprem gerçeği TBMM'ye sunulan raporda
19 Şubat 2021 20:57
Mersin'deki 'gizemli ev': Google haritalarda çıktı
19 Şubat 2021 19:33		 Vaka sayısı en az olan ikinci il 'normalleşmeyi' bekliyor
19 Şubat 2021 17:51
Karda kayan araçlara polisler omuz verdi
19 Şubat 2021 17:05		 Vali duyurdu: Doğan Cüceloğlu'nun adı Fen Lisesi'ne verilecek
19 Şubat 2021 16:29
5 bin nüfuslu beldede 10 gündür vaka görülmedi
19 Şubat 2021 15:39		 'Beni içeri al' mesajı veren Boncuk, Valiliğinin maskotu oldu
19 Şubat 2021 11:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:06 - Tokat'ta yangın: 7 iş yeri zarar gördü03:04 - 'İklim değişikliğinin en kötü sonuçlarından kaçınmak için 9 yılımız var'03:03 - Gürültü ihbarına giden polislere bıçaklı saldırı!03:02 - İzmir'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi02:42 - Şehit Fethi Sekin'in eşi: Müjdat Gezen cüzi bir para yatırdı02:35 - Yozgat lisesi çalışanlarının yaptığı 'kardan gelin' ilgi gördü
02:28 - Kocaeli'de iki polis memuruna bıçaklı saldırı02:22 - Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu duyurdu01:21 - Ankara Üniversitesi, Kovid-19 salgını sürecinde bahar dönemi eğitim öğretim ilkelerini belirledi01:17 - Destici'den HDP'ye: Ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan!01:11 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı00:40 - Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşecek
00:29 - Gökçek: Arınç'ın acısı Hukuk Fakültesinden geliyor.00:12 - 'Türkiye, Meclis çatısı altında terör vesayetine daha fazla katlanamaz'00:08 - 2020/7 KPSS tercihlerinde taban puan uygulaması yapıldı mı?00:02 - 20 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:54 - Bir ilçede 5 gün sokağa çıkma yasağı
23:38 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gökçek: Arınç'ın acısı Hukuk Fakültesinden geliyor.
'Türkiye, Meclis çatısı altında terör vesayetine daha fazla katlanamaz'
Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşecek
2020/7 KPSS tercihlerinde taban puan uygulaması yapıldı mı?
Destici'den HDP'ye: Ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan!
Ankara Üniversitesi, Kovid-19 salgını sürecinde bahar dönemi eğitim öğretim ilkelerini belirledi
Şehit Fethi Sekin'in eşi: Müjdat Gezen cüzi bir para yatırdı
20 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
Yozgat lisesi çalışanlarının yaptığı 'kardan gelin' ilgi gördü
Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu duyurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gaspet 3
kısa değilim yanımdakiler uzun 3
Ayo mama 1
tahta kaşık 2
çakarlı araçlarla dolaşan sözde şehzade 5
İngilizce deyimler 1
kayıt dondurmak 4
tur bindirmek 1
Ölümsüzlük mantarı 1
organik gübre 1
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Tokat Niksar SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Tokat Artova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Manisa Saruhanlı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 1 İşçi Alacak
Kütahya Aslanapa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam