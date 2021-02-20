Yozgat lisesi çalışanlarının yaptığı 'kardan gelin' ilgi gördü
Yozgat'ta bir lisenin bahçesinde yapılan "kardan gelin" görenlerin ilgisini çekiyor.
|20 Şubat 2021 02:35
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Yozgat Lisesi çalışanlarının yaptığı, elinde çiçeği, belinde kuşağıyla yaklaşık 2 metre boyundaki "kardan gelin"i görenler, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Vali Ziya Polat da caddede yürürken gördüğü "kardan gelin"i inceleyerek, lisedeki görevlilere teşekkür etti.
Lisede görevli Duygu Yeşil, mesai arkadaşı Murat Ay'ın yaptığı "kardan gelin"in yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
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