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İzmir'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

İzmir'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 20 Şubat 2021 03:02
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İzmir'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD, saat 02:40'da İzmir Çeşme açıklarında 3. 6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 38.28 kilometre olarak açıklandı.
Anadolu Ajansı
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