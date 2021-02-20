İzmir'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
İzmir'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|20 Şubat 2021 03:02
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