1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

PKK'nın kozmik odasına girildi

TSK'nın Gara baskını ile başlayan panik havasının nedeni belli oldu. Operasyonda ABD'nin verdiği yeni nesil silahlar, kullanıcıları ile birlikte imha edildi. PKK ve destekçilerine asıl darbe ise örgütü deşifre edecek kozmik nitelikteki arşiv belgelerinin ele geçirilmesi oldu
 20 Şubat 2021 06:16
+Aa- Yazdır
PKK'nın kozmik odasına girildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Gara baskını ile başlayan panik havasının nedeni belli oldu. Operasyonda hem örgütü deşifre edecek kozmik belgeler ele geçirildi, hem de ABD'nin verdiği yeni nesil silahlar, kullanıcıları ile birlikte imha edildi. TSK'nın Irak'ın kuzeyinde 25 kilometre derine inip 75 kilometrelik bir hatta gerçekleştirdiği Gara operasyonuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Operasyonda sözde karargah ve eğitim merkezleri ile hastane/terzihane gibi yaşamsal tesisleri yerle bir edilen terör örgütüne daha büyük darbe ise arşivlerin ele geçmesi oldu.

İLİŞKİ AĞI DEŞİFRE OLACAK

Terör örgütünün Gara'daki kozmik odalarına giren özel kuvvet birimleri, önemli örgütsel dökümanlara ulaştı. Belgelerde eylem planları, örgütün yapılanması ve uluslararası ilişki ağı ile ilgili önemli bilgiler olabileceği belirtiliyor. Ayrıca KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan gibi bazı örgüt elebaşlarının bölgede zaman zaman toplantı gerçekleştirdiği, bu toplantılara ilişkin bilgilere ulaşılabileceği vurgulanıyor. Gara'da ele geçirilen arşiv belgelerinin deşifre edilmesiyle PKK'ya yurt içi ve yurt dışında çok sayıda operasyon düzenlenebileceği de öğrenildi.

MANPADS VE ATGM'LER ÇIKTI

Teröristlerden büyük ölçüde temizlenen Metina, Zap ve Avaşin gibi PKK kamplarını besleyen lojistik üs konumundaki Gara'ya yönelik operasyonda, örgütün özel mühimmatları da yok edildi. ABD, Rusya ve Avrupa devletlerinin örgüte verdiği silah ve mühimmatların yanı sıra yeni nesil Manpads füzeleri ve güdümlü tanksavar füzesi olan ATGM'ler de hava bombardımanlarıyla imha edildi. Yabancı askerlerin maket uçak ve drone eğitimi verdiği Gara'da, yine yabancı istihbarat servisleri ajanlarının söz konusu mühimmat ve füzelere yönelik eğitim verdiği PKK'lı teröristler de etkisiz hale getirildi.

Şahin Şen
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 33 ihraç subaya adli kontrol
19 Şubat 2021 22:27		 Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı
19 Şubat 2021 19:43
Teröristlerin attığı roket Çukurca'daki köye düştü
19 Şubat 2021 18:53		 MİT'in operasyonuyla getirilen PKK'nın lojistik sorumlusu tutuklandı
19 Şubat 2021 15:00
Akar: Örgütün hareket kabiliyeti sınırlandı
19 Şubat 2021 14:30		 FETÖ'nün 'sohbet ablası'na 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi
19 Şubat 2021 14:14
Karlov suikastı davasında tutuklu 7 sanığın mevcut halinin devamına karar verildi
19 Şubat 2021 14:00		 Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
19 Şubat 2021 12:52
Polis aracına ve askeri konvoya saldıran PKK'lı Kocaeli'de yakalandı
19 Şubat 2021 12:32		 İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu
19 Şubat 2021 10:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:52 - Konya, Niğde, Aksaray ve Afyonkarahisar için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı08:46 - Yiğit Bulut: Reel olarak büyüyen tek ekonomi Türkiye08:37 - 2021 yılının 'Ahi Evran Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge08:34 - Boğaziçi Hukuk'un yeni dekanı: Babamın oğlu gelse liyakat ve adaletten ödün vermem08:32 - Prof. Özlü'den korkutan uyarı: Aşıların etkisinde bir zayıflama var08:31 - 'Memleket Hareketi' genel merkez kiraladı
08:29 - Pandemiyle mücadelede başa dönmeyelim!08:10 - Prof. Balcı: Yaşam izine çok yakınız07:59 - İştahsız çocuğu mutfağa sokun07:40 - Erdoğan gıdadaki fahiş fiyata karşı devreye girdi07:35 - Otoparklara yeni düzenleme! 31 Mart'ta başlıyor07:15 - İzmir'de vahşet! Boğarak öldürdü, cesedini ormanlık alana attı
07:05 - Yerli ve milli süpürme araçları beledriyeye teslim edildi06:50 - Kuzey Irak'ta sınırı yeniden çiziyoruz06:40 - Yunanistan'da bir skandal daha: Osmanlı mezarı üzerine spor salonu06:30 - Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı06:16 - PKK'nın kozmik odasına girildi
05:21 - Boğaziçi Üniversitesi Rumeli Hisarı kampüsünde bulunan kafe alev alev yandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gökçek: Arınç'ın acısı Hukuk Fakültesinden geliyor
'Türkiye, Meclis çatısı altında terör vesayetine daha fazla katlanamaz'
Şehit Fethi Sekin'in eşi: Müjdat Gezen cüzi bir para yatırdı
Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşecek
2020/7 KPSS tercihlerinde taban puan uygulaması yapıldı mı?
Erdoğan gıdadaki fahiş fiyata karşı devreye girdi
Yozgat lisesi çalışanlarının yaptığı 'kardan gelin' ilgi gördü
Destici'den HDP'ye: Ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan!
PKK'nın kozmik odasına girildi
Ankara Üniversitesi, Kovid-19 salgını sürecinde bahar dönemi eğitim öğretim ilkelerini belirledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kristal kafatasları 1
şiir sokakta 4
aşk oyunu 4
tabu 1
Demir eksikliği 1
uçurtma avcısı 2
define 4
tur bindirmek 1
pandemide en çok özlenen aktiviteler 4
Bağdat pili 1
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Tokat Niksar SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Tokat Artova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Manisa Saruhanlı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 1 İşçi Alacak
Kütahya Aslanapa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam