Yerli ve milli süpürme araçları beledriyeye teslim edildi
|20 Şubat 2021 07:05
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Tamamen yerli ve milli imkanlarla araç üstü temizlik ürünleri üreten Kademe A.Ş. özellikle belediyelerin ciddi oranda tasarruf etmesini sağlayan yeni araçlarını hizmete aldı. Şirket, Beyoğlu Belediyesi için ürettiği yerli ve milli yeni temizlik aracını İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda tanıttı. Böylece Beyoğlu Belediyesi, %50 oranında tasarruf sağlayan yerli üretim sokak temizliği ekipmanlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.
Belediyelerin ihtiyaçlarına göre ürünler ve ekipmanlar geliştiren Albayrak Grubu markası Kademe A.Ş. AGA 2000 olarak isimlendirilen 1,5 metreküp kompakt vakumlu yol süpürme aracının büyük modeli olarak geliştirdiği AGA 5000 kompakt yol süpürme aracını Beyoğlu Belediyesi'ne teslim etti.
TÜRK MÜHENDİSLERİNİN BAŞARISI
Özellikle ilk modelle kıyaslandığında yine kompakt bir tasarıma sahip olan araç, böylece özellikle dar sokak ve caddelerde kolayca temizlik yapabiliyor. Bu noktada en büyük önem arz eden konulardan biri ise yüksek vakum gücü. Süpürme genişliğinin daha fazla olmasıyla birlikte çöp toplama hacmi de artıyor.
Hem şasi hem de yürür aksamın Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş olması, kendi sınıfı açısından da büyük önem taşıyor. Ayrıca yurt dışı muadillere göre fiyat avantajı da satış sonrası servis ve yede parça maliyeti gibi ek özellikler sunuluyor.
Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda gerçekleşen teslim törenine İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak, Muhammet Fatih Albayrak ve Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı.
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