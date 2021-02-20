Erdoğan gıdadaki fahiş fiyata karşı devreye girdi
|20 Şubat 2021 07:40
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde sebze ve meyve fiyatlarındaki artış ile ilgili kurmaylarına talimat verdi. Edinilen bilgilere göre, AK Parti kurmaylarının, yapılan toplantılarda, bu durumun vatandaşı birebir etkilediğini ifade etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tarım Kredi'ye ait kooperatif marketler regüle edilecek. Bunların sayısını artırın" dediği öğrenildi. Çoklu zincir marketler ile küçük esnaf arasındaki haksız rekabetin engelleneceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çoklu zincir marketler, hem küçük esnafı hem de vatandaşı etkiliyor. Bunlar, fiyatlar konusunda belirleyici olmuş durumdalar artık. Bunu önlememiz lazım. Perakende yasası bir an önce tamamlanarak Meclis'e gelecek. Küçük esnafı koruyacak düzenlemeleri hayata geçireceğiz" dedi. Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın marketlerdeki rekabeti dengelemek için çalışma yaptığını da kaydetti.
3,7 MİLYAR LİRALIK ALIM YAPACAK
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçen Tarım Kredi Kooperatifleri ilk adımı Şok Marketere attı. "Tarladan Sofraya Doğru Tarım" projesi kapsamında ŞOK Marketler ile iş birliği genişletildi. ŞOK Marketler ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri arasında meyve sebze üretimiyle 2019 yılında başlayan iş birliği, tarıma dayalı kuru gıda ürünlerinin eklenmesiyle toplam 120 milyon Türk lirasını aşan bir hacme ulaştı. İmzalanan bu ek protokolle, kooperatife üye çiftçilerden alınan ürün çeşit ve miktarları da artırılmış oldu. Tarımsal üretimde devamlılığın sağlanmasının önemine dikkat çeken Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz "Çiftçilerin emeğinin karşılığını alması, ülkemizin işlenebilir durumdaki topraklarının değerlendirilmesi için projeler geliştiriyoruz. Sözleşmeli üretim modeli bu projeler içinde en önem verdiklerimizden. Sözleşmeli tarım modelini, iş birlikleriyle daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Alımı yapılan ürünlerin çeşitliliğini ve miktarlarını artırmaya devam edeceğiz. Ürün değerlendirme faaliyetleri kapsamında 2020 yılı için 2,5 milyar TL bedelle 1 milyon 600 bin ton ürün alımı hedefi belirlemiştik. Bu hedefe ulaştık. Ürünlerin bir milyar TL'lik kısmının alımını da sözleşmeli üretim modeli kapsamında gerçekleştirdik. 2021 yılı için ise toplam 3,7 milyar TL bedelle ürün alımı hedeflerken bunun 1,5 milyar TL'lik kısmını sözleşmeli üretim modeliyle almayı planlamaktayız" ifadelerini kullandı.
EBRU KARATOSUN
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