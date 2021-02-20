Otoparklara yeni düzenleme! 31 Mart'ta başlıyor
|20 Şubat 2021 07:35
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TBMM Deprem Komisyonu toplantısına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Murat Oral, milletvekillerinin daha önce 3 kez ertelenen ve 31 Mart'ta uygulamaya geçecek Otopark Yönetmeliği'ne ilişkin sorularını yanıtladı. Bakanlık olarak bu kez yönetmeliğin "Her daireye bir otopark yapılmasına ilişkin hükümlerinin" yürürlüğe girmesini istediklerini belirten Oral, "25 Şubat'ta biz TOBB'un da katılımıyla sektörün tüm birimlerini topluyoruz. Otopark Yönetmeliği'nde küçük bir revizyonla beraber bazı zorlayıcı hükümleri biraz daha alternatifli şekilde hafifletmeye çalıştık. Toplantıda bunlar müzakere edilecek. Artık 31 Mart itibarıyla yürürlüğe girmesi, artık daha uzamaması taraftarıyız" diye konuştu.
ZORUNLU İHTİYAÇ
Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Genel Müdür Murat Oral, bu konu üzerinde çok uzun süreler çalıştıklarının altını çizerek, süreçle ilgili şu bilgileri verdi:
"Hakkari'de de artık her dairenin 1 arabası var, İstanbul'da belki 2-3 tane var. Biz zaten 'asgari bir' diyoruz. Araç otoparkı, mutfak, yatak odası gibi zorunluluk artık. Biz o gözle bakıyoruz. Yönetmeliğin uygulamasını ertelediği son üç senede 1 milyon tane otoparkı eksik olan konut bizim stokumuza girdi. Araç sayısının sürekli katlanarak arttığı dönemde otopark sayımızın artmaması bence otopark sorununu daha da içinden çıkılamaz hale getirecektir."
NELER DEĞİŞEBİLİR?
Oral, yönetmelikte yapılacak değişiklikler ile ilgili bilgi de verdi. İllere göre uygulamada farklılıklara gidilmesinin mümkün olabileceğini belirten Oral, İstanbul-İzmir gibi yerlerdeki küçük parseller için ayrı bir düzenleme yapılabileceğini kaydetti. Murat Oral, buralarda 80 metrekarenin altında yerlerde her daireye değil her iki daireye bir otopark zorunluluğu getirilebileceğini belirterek, "Defaten parselinde karşılanamayan otoparklar için idaresine otopark bedeli yükümlülüğü bulunuyor. Bu bedelin yüzde 25'i ruhsat aşamasında kalan otopark tamamlanınca alınması gibi kolaylıklar getirilebilecek" diye konuştu.
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