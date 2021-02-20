1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otoparklara yeni düzenleme! 31 Mart'ta başlıyor

31 Mart'ta yürürlüğe girecek Otopark Yönetmeliği ile büyükşehirlerdeki 80 metrekarenin altında yerler için iki daireye bir otopark zorunlu olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Murat Oral, illere göre uygulamada farklılıklara gidilmesinin mümkün olabileceğini belirterek, İstanbul-İzmir gibi yerlerdeki küçük parseller için ayrı bir düzenleme yapılabileceğini kaydetti
 20 Şubat 2021 07:35
+Aa- Yazdır
Otoparklara yeni düzenleme! 31 Mart'ta başlıyor

TBMM Deprem Komisyonu toplantısına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Murat Oral, milletvekillerinin daha önce 3 kez ertelenen ve 31 Mart'ta uygulamaya geçecek Otopark Yönetmeliği'ne ilişkin sorularını yanıtladı. Bakanlık olarak bu kez yönetmeliğin "Her daireye bir otopark yapılmasına ilişkin hükümlerinin" yürürlüğe girmesini istediklerini belirten Oral, "25 Şubat'ta biz TOBB'un da katılımıyla sektörün tüm birimlerini topluyoruz. Otopark Yönetmeliği'nde küçük bir revizyonla beraber bazı zorlayıcı hükümleri biraz daha alternatifli şekilde hafifletmeye çalıştık. Toplantıda bunlar müzakere edilecek. Artık 31 Mart itibarıyla yürürlüğe girmesi, artık daha uzamaması taraftarıyız" diye konuştu.

ZORUNLU İHTİYAÇ

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Genel Müdür Murat Oral, bu konu üzerinde çok uzun süreler çalıştıklarının altını çizerek, süreçle ilgili şu bilgileri verdi:

"Hakkari'de de artık her dairenin 1 arabası var, İstanbul'da belki 2-3 tane var. Biz zaten 'asgari bir' diyoruz. Araç otoparkı, mutfak, yatak odası gibi zorunluluk artık. Biz o gözle bakıyoruz. Yönetmeliğin uygulamasını ertelediği son üç senede 1 milyon tane otoparkı eksik olan konut bizim stokumuza girdi. Araç sayısının sürekli katlanarak arttığı dönemde otopark sayımızın artmaması bence otopark sorununu daha da içinden çıkılamaz hale getirecektir."

NELER DEĞİŞEBİLİR?

Oral, yönetmelikte yapılacak değişiklikler ile ilgili bilgi de verdi. İllere göre uygulamada farklılıklara gidilmesinin mümkün olabileceğini belirten Oral, İstanbul-İzmir gibi yerlerdeki küçük parseller için ayrı bir düzenleme yapılabileceğini kaydetti. Murat Oral, buralarda 80 metrekarenin altında yerlerde her daireye değil her iki daireye bir otopark zorunluluğu getirilebileceğini belirterek, "Defaten parselinde karşılanamayan otoparklar için idaresine otopark bedeli yükümlülüğü bulunuyor. Bu bedelin yüzde 25'i ruhsat aşamasında kalan otopark tamamlanınca alınması gibi kolaylıklar getirilebilecek" diye konuştu.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
2021 yılının 'Ahi Evran Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge
20 Şubat 2021 08:37		 İzmir'de vahşet! Boğarak öldürdü, cesedini ormanlık alana attı
20 Şubat 2021 07:15
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
19 Şubat 2021 21:12		 İçişleri Bakanlığından hafta sonu kısıtlaması açıklaması
19 Şubat 2021 19:21
Mutasyonlu virüs şüphesiyle sokağa giriş çıkışlar kapatıldı
19 Şubat 2021 18:25		 Bakan Pakdemirli açıkladı: Saat 18.00'de üreticilerin hesabına yattı
19 Şubat 2021 18:19
Mersin İl Sağlık Müdürlüğünde görev değişimi
19 Şubat 2021 18:05		 Bakan Koca duyurdu: Çin aşısı (inaktif) mutasyona daha çok etkili
19 Şubat 2021 17:15
İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan avro kuru güncellendi
19 Şubat 2021 17:02		 Ciro kaybı desteği ödemeleri için başvurular başladı
19 Şubat 2021 16:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:52 - Konya, Niğde, Aksaray ve Afyonkarahisar için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı08:46 - Yiğit Bulut: Reel olarak büyüyen tek ekonomi Türkiye08:37 - 2021 yılının 'Ahi Evran Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge08:34 - Boğaziçi Hukuk'un yeni dekanı: Babamın oğlu gelse liyakat ve adaletten ödün vermem08:32 - Prof. Özlü'den korkutan uyarı: Aşıların etkisinde bir zayıflama var08:31 - 'Memleket Hareketi' genel merkez kiraladı
08:29 - Pandemiyle mücadelede başa dönmeyelim!08:10 - Prof. Balcı: Yaşam izine çok yakınız07:59 - İştahsız çocuğu mutfağa sokun07:40 - Erdoğan gıdadaki fahiş fiyata karşı devreye girdi07:35 - Otoparklara yeni düzenleme! 31 Mart'ta başlıyor07:15 - İzmir'de vahşet! Boğarak öldürdü, cesedini ormanlık alana attı
07:05 - Yerli ve milli süpürme araçları beledriyeye teslim edildi06:50 - Kuzey Irak'ta sınırı yeniden çiziyoruz06:40 - Yunanistan'da bir skandal daha: Osmanlı mezarı üzerine spor salonu06:30 - Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı06:16 - PKK'nın kozmik odasına girildi
05:21 - Boğaziçi Üniversitesi Rumeli Hisarı kampüsünde bulunan kafe alev alev yandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gökçek: Arınç'ın acısı Hukuk Fakültesinden geliyor
Şehit Fethi Sekin'in eşi: Müjdat Gezen cüzi bir para yatırdı
'Türkiye, Meclis çatısı altında terör vesayetine daha fazla katlanamaz'
Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşecek
2020/7 KPSS tercihlerinde taban puan uygulaması yapıldı mı?
Erdoğan gıdadaki fahiş fiyata karşı devreye girdi
Yozgat lisesi çalışanlarının yaptığı 'kardan gelin' ilgi gördü
Destici'den HDP'ye: Ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan!
PKK'nın kozmik odasına girildi
Ankara Üniversitesi, Kovid-19 salgını sürecinde bahar dönemi eğitim öğretim ilkelerini belirledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
muhlama 3
kısa değilim yanımdakiler uzun 3
define 4
yemeksepeti.com 4
mavi köpekler 2
doğan cüceloğlu 2
regaib kandili 1
geceye bir şiir bırak 1
solak çocukları sağ elini kullanmaya zorlamak 3
Kar üşüyenler için romantik yağmaz 3
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Tokat Niksar SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Tokat Artova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Manisa Saruhanlı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 1 İşçi Alacak
Kütahya Aslanapa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam