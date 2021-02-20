Prof. Balcı: Yaşam izine çok yakınız
NASA, Kızıl Gezegen Mars yolculuğunu Salda Gölü örneğini vererek tanıtmıştı
|20 Şubat 2021 08:10
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Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre: NASA'nın Mars projesi kapsamında Salda'yı inceleyen İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı, Jezero Krateri'nde gözlemlenen akarsu çökellerinin ve karbonat yapılarının Salda Gölü'nde bulunduğuna dikkat çekerek, "Başka bir gezegende yaşamın izlerini bulmaya çok yakınız. Bir zamanlar Mars'ta antik yaşam varsa neden devam etmediği sorusu da bilim insanlarını heyecanlandıracak" dedi. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir de Perseverance'in Mars'ta yaşam izi bulma olasılığıyla ilgili ihtimalinin yüzde 50 olduğunu söyledi.
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