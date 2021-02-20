1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2021 yılının 'Ahi Evran Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılının "Ahi Evran Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı
 20 Şubat 2021 08:37
+Aa- Yazdır
2021 yılının 'Ahi Evran Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge

Erdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, Anadolu'da ahilik teşkilatının kurucusu, esnaf ve sanatkar zümresinin piri olarak kabul edilen, çok yönlü bir ilim ve fikir insanı Ahi Evran'ın, ahilik teşkilatı ile sosyal, iktisadi ve siyasi hayata yön verdiğini, Anadolu'nun vatanlaşmasında, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ve bir cihan devleti olmasında büyük rol oynadığını, tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tıp alanlarında derin bir alim, tasavvuf yolunda yüksek makam sahibi bir veli olduğunu hatırlattı.

Kardeşliğe, cömertliğe, yiğitliğe, fedakarlığa, ahlaka, akla, bilime ve sanata dayanan, kaliteli üretimin ve adil paylaşımın esas alındığı ahilik teşkilatının Anadolu'da birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin mayasını oluşturduğuna dikkati çeken Erdoğan, ahilerin, "Hakka hizmet, halka hizmet" anlayışıyla uzun yıllar Anadolu'da ticaretin ve sanat dallarının gelişmesinde, barış ve huzurun tesisinde önemli roller üstlendiğine işaret etti.

Ahilik teşkilatının, geçmişte sosyal ve ekonomik hayati yönlendirdiği gibi günümüzdeki birçok sosyal ve iktisadi kuruluşun oluşumunda ve şekillenmesinde de büyük pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Doğumunun 850. yılı olan 2021 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınan Ahi Evran'ı ve yüzlerce yıldır bu topraklarda Ahilik geleneğini yaşatmış tüm esnaf ve sanatkarlarımızı rahmetle yad etmek, bilginin hikmetle, ticaretin ahlakla buluştuğu Ahilik müessesini dünya milletlerine en doğru şekilde anlatmak, bu kutsal emaneti sonraki nesillere aktarmak amacıyla 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir. Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir. Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar mezkur Bakanlık tarafından ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır. Bu çerçevede yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Otoparklara yeni düzenleme! 31 Mart'ta başlıyor
20 Şubat 2021 07:35		 İzmir'de vahşet! Boğarak öldürdü, cesedini ormanlık alana attı
20 Şubat 2021 07:15
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
19 Şubat 2021 21:12		 İçişleri Bakanlığından hafta sonu kısıtlaması açıklaması
19 Şubat 2021 19:21
Mutasyonlu virüs şüphesiyle sokağa giriş çıkışlar kapatıldı
19 Şubat 2021 18:25		 Bakan Pakdemirli açıkladı: Saat 18.00'de üreticilerin hesabına yattı
19 Şubat 2021 18:19
Mersin İl Sağlık Müdürlüğünde görev değişimi
19 Şubat 2021 18:05		 Bakan Koca duyurdu: Çin aşısı (inaktif) mutasyona daha çok etkili
19 Şubat 2021 17:15
İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan avro kuru güncellendi
19 Şubat 2021 17:02		 Ciro kaybı desteği ödemeleri için başvurular başladı
19 Şubat 2021 16:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:58 - Köyde korkunç olay! 'Haftada bir acıkıyorlarmış'08:52 - Konya, Niğde, Aksaray ve Afyonkarahisar için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı08:46 - Yiğit Bulut: Reel olarak büyüyen tek ekonomi Türkiye08:37 - 2021 yılının 'Ahi Evran Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge08:34 - Boğaziçi Hukuk'un yeni dekanı: Babamın oğlu gelse liyakat ve adaletten ödün vermem08:32 - Prof. Özlü'den korkutan uyarı: Aşıların etkisinde bir zayıflama var
08:31 - 'Memleket Hareketi' genel merkez kiraladı08:29 - Pandemiyle mücadelede başa dönmeyelim!08:10 - Prof. Balcı: Yaşam izine çok yakınız07:59 - İştahsız çocuğu mutfağa sokun07:40 - Erdoğan gıdadaki fahiş fiyata karşı devreye girdi07:35 - Otoparklara yeni düzenleme! 31 Mart'ta başlıyor
07:15 - İzmir'de vahşet! Boğarak öldürdü, cesedini ormanlık alana attı07:05 - Yerli ve milli süpürme araçları beledriyeye teslim edildi06:50 - Kuzey Irak'ta sınırı yeniden çiziyoruz06:40 - Yunanistan'da bir skandal daha: Osmanlı mezarı üzerine spor salonu06:30 - Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı
06:16 - PKK'nın kozmik odasına girildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gökçek: Arınç'ın acısı Hukuk Fakültesinden geliyor
Şehit Fethi Sekin'in eşi: Müjdat Gezen cüzi bir para yatırdı
'Türkiye, Meclis çatısı altında terör vesayetine daha fazla katlanamaz'
Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşecek
2020/7 KPSS tercihlerinde taban puan uygulaması yapıldı mı?
Erdoğan gıdadaki fahiş fiyata karşı devreye girdi
Yozgat lisesi çalışanlarının yaptığı 'kardan gelin' ilgi gördü
PKK'nın kozmik odasına girildi
Destici'den HDP'ye: Ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan!
Prof. Özlü'den korkutan uyarı: Aşıların etkisinde bir zayıflama var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yelkovan 3
ağaç kangurusu 1
Yakutistan'da donan köpek 1
sirke 1
Ayo mama 1
tur bindirmek 1
sürfile 1
sana adalet vadetmedik 2
define 4
tavuk döner 4
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Tokat Niksar SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Tokat Artova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Manisa Saruhanlı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 1 İşçi Alacak
Kütahya Aslanapa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam