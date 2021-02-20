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Yiğit Bulut: Reel olarak büyüyen tek ekonomi Türkiye

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Üyesi Yiğit Bulut, 2018-2020 arasındaki dönemde pandemi riski ile kıyaslandığında reel olarak büyüyen tek ekonominin Türkiye olduğunu söyledi.
 20 Şubat 2021 08:46
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Üyesi Yiğit Bulut CNN Türk canlı yayınında Merkez Bankası'na yönelik iddialara yanıt verdi. Bulut, "Türkiye'nin hiçbir zaman satılabilir rezervi olmadı. Cumhuriyet tarihinde Türkiye 140 milyar dolar rezerv sattı diyenler, rezervin ne olduğunu bilmeyenler, rezervin her zaman brüt olanına bakılır bütün dünya piyasalarında" açıklamasında bulundu

Yiğit Bulut bazı çevrelerin manipülasyon yapmaya çalıştığını söyledi ve "Tamamen cehalet içinde bunu söylüyorlar. Çok üzülerek söylüyorum profesör titri olan bazı insanlar gerçeği bilmelerine rağmen TV'lere çıkıp bunu söylüyorlar" dedi.

FIRSATÇILIK VAR

Bulut salgın döneminde ekonomik verilere ilişkin de konuştu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Üyesi Yiğit Bulut, "Ülkelerinin ekonomik göstergelerine baktığınız zaman Türkiye'nin büyümesine baktığınız zaman 2018-2020 arasındaki dönemde pandemi riski ile kıyasladığınızda pandemik riske göre reel olarak büyüyen tek ekonomi Türkiye" ifadesinde bulundu. Dolardaki düşüşe rağmen gıda fiyatlarının yüksek olmasına da değinen Yiğit Bulut tüketicilere çağrıda bulundu ve "Ciddi anlamda bir fırsatçılık var. Müdahale ettiğiniz zaman da şunu söylüyorlar: 'Hani serbest piyasa ekonomisiydi. Siz niye müdahale ediyorsunuz.' Ben şunu söylemek istiyorum, her şeyi devlet yapamaz. Vatandaşın tüketim gücünü kullanması gerekiyor. Tüketimi kestiğiniz anda sizin gücünüz karşınızdakini eğitmeye yeter" dedi.
CNN Türk
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