Konya, Niğde, Aksaray ve Afyonkarahisar için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı
Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da, kuvvetli buzlanma ve dona karşı uyarı yapıldı
|20 Şubat 2021 08:52
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Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da, kuvvetli buzlanma ve dona karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi öngörülüyor.
Konya-Karaman-Aksaray ve Niğde genelinde beklenen orta kuvvette ve yer yer kuvvetli zirai dona karşı başta üreticileri olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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