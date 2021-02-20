Köyde korkunç olay! 'Haftada bir acıkıyorlarmış'
|20 Şubat 2021 08:58
|+Aa- Yazdır
Olay, pazar günü, Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Yörükler köyünde yaşandı. Karla kaplı ormanlarda aç kalan kurtlar, köye indi. Harun Uzun'a ait ahıra giren kurtlar, 13 koyunu parçaladı, 2 kuzuyu da alıp gitti. Ailenin haber vermesi üzerine gelen İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, incelemede bulunarak tutanak tuttu. Harun Uzun ise diğer hayvanlarına zarar gelmemesi için nöbet tutmaya başladı. Olayın üzerinden 5 gün geçtikten sonra ahıra yeniden gelen 4 kurt, nöbet tutan Harun Uzun'u fark edince kaçtı.
BENİ GÖRÜNCE KAÇTILAR
Çok tedirgin olduklarını belirten Harun Uzun, "14 Şubat tarihinde saat 07.30'da kalktım. Kurbanlık danalarım vardı. Hemen yanında da koyunlarım vardı. Danalara baktım. Sonra koyunların yanına geçtim ve gördüm ki koyunlar parçalanmış. Hepsi bir yerdeydi. İki kuzuyu götürmüş. Belgesellerden izlediğim kadarıyla haftada bir acıkıyorlarmış. Ben bekledim. Dün sabah geldiler. 4 tanesini gördüm. İçeri doğru yöneldiler. Beni görünce kaçtılar. Çok tedirginiz. İçeride de büyük baş hayvanlarımız var. Onlardan da korkuyorum. Her taraflarını kapattım. Nöbet beklemeye başladık. Malımın peşindeyim. Ne yapayım? Diğerlerini de götürmemesi için mecbur bekliyorum" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sivas'ta kar nedeniyle 51 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
20 Şubat 2021 10:17
|Normalleşmeye en yakın olan ilde, gözler 1 Mart'ta
20 Şubat 2021 10:06
|Temas kurduğu kişileri not alan teknisyenin listesinde 8 bin kişi oldu
20 Şubat 2021 09:05
|Kalp hastaları pandemide geç kalmasın
20 Şubat 2021 09:01
|Konya, Niğde, Aksaray ve Afyonkarahisar için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı
20 Şubat 2021 08:52
|Yiğit Bulut: Reel olarak büyüyen tek ekonomi Türkiye
20 Şubat 2021 08:46
|Prof. Özlü'den korkutan uyarı: Aşıların etkisinde bir zayıflama var
20 Şubat 2021 08:32
|'Vaka sayılarını düşürürsek hep birlikte yaza rahat gireriz'
20 Şubat 2021 08:29
|Prof. Balcı: Yaşam izine çok yakınız
20 Şubat 2021 08:10
|Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı
20 Şubat 2021 06:30