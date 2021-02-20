Temas kurduğu kişileri not alan teknisyenin listesinde 8 bin kişi oldu
|20 Şubat 2021 09:05
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Pandemi nedeniyle enfekte olma durumunda bunun çok işe yarayacağını düşünerek, böyle bir çözüm bulduğunu belirten Menteşe, "Pandeminin başladığı yaklaşık 1 yıldır görüştüğüm, yakın temasta olduğum kişileri not alıyorum. Bu sürede herhalde yaklaşık 8 bin kişiyi not aldım. Şu ana kadar virüse yakalanmadım. Tedbirlere uyuyorum" dedi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde teknisyen olarak görev yapan Bülent Menteşe, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsün ülkede tespit edildiğini duyurmasının ardından gün içinde görüştüğü, 2 metre mesafesinde olduğunu bildiği herkesi not almaya başladı. Sabah evden çıktıktan sonra görüştüğü kim varsa tarih ve saatiyle birlikte kaydeden Menteşe, bu yöntemin olası enfekte durumunda karantina için büyük önem taşıyacağını söyledi.
'NOT ALMAYI SÜRDÜRÜYORUM'
Bülent Menteşe, yaklaşık 1 yıldır yakın temas kurduğu kişileri not almayı sürdürdüğünü belirterek, "Pandemiyle birlikte not almaya başladım. Kontakta olduğum, yakın mesafedeki kişileri defterime not ediyorum. Neredeyse 1 yıl oldu ve yaklaşık 8 bin kişiyle görüşmüşüm. Amacım hem not ettiğim insanların sağlıkları hem de herhangi bir enfekte olma durumunda hem benim ailemin hem de görüştüğüm kişilerin daha çabuk ulaşılabilir olması" dedi.
Ülkenin sıkıntılı günler geçirdiğini dile getiren Menteşe, "Şu anda Van, 30 büyük şehir arasında en iyiler arasında bulunuyor. Tabi rehavete kapılmamak lazım. Ben kendi adıma maske, mesafe ve hijyen kuralının yanında not almayı da ekledim. Şu ana kadar ben, ailem ve çevremdekiler hasta olmadık. Herhalde bu tedbirlerden, diye düşünüyorum. Çalıştığım iş yerinde de tedbirler alınmıştı. Şu ana kadar böyle devam ettik. Not almaya devam ediyorum. Ayrıca sizinle görüştüğüm için sizleri de notlarıma ekliyorum" diye konuştu.
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