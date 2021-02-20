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Siyah-beyaz ayrımcılığı Türkiye'de: 'Siyahilere kiralık daire veremiyoruz!'

Kamerunlu eşi ve iki çocuğuyla birlikte daire kiralamak için Esenyurt'ta bir emlak ofisine giden Nagehan Essembion, "Siyahilere kiralık daire veremiyoruz" cevabı ile karşılaştı. Neye uğradığını şaşıran genç kadın yaşadığı ırkçılık nedeniyle CİMER'e şikayette bulundu. Olayla ilgili açıklama yapan emlakçı ise site yönetiminin isteği üzerine böyle bir şey söylediklerini belirtti. Ancak site yönetimi böyle bir talimatları olmadığını söyledi.
 20 Şubat 2021 09:05
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Siyah-beyaz ayrımcılığı Türkiye'de: 'Siyahilere kiralık daire veremiyoruz!'

Bir havayolu firmasında hostes olarak çalışan Nahehan Esemmbion (26) 6 yıl önce eğitim için gittiği Kıbrıs'ta, Kamerun vatandaşı Calvin Essembion (30) ile tanıştı. Çift kısa süren birlikteliğin ardında evlenerek İstanbul'a taşındı. Beylikdüzü'nde yaşayan çiftin Eva ve Emma adında iki çocukları dünyaya geldi.

Yaşadığı evin küçük gelmesi nedeniyle Essembion Ailesi Esenyurt'ta bulunan Kristal Şehir evlerinden daire baktı. Sitenin altında bulunan bir emlak ofisi ile irtibata geçen Nagehan Essembion, daireyi görmek için önceki gün Esenyurt'a gitti.

Hürriyet gazetesinin haberine göre emlak ofisi görevlisi Melis Şenay, Afrika kökenli Calvin Essembion'u görünce site yönetiminin siyahilere daire kiralanmaması konusunda bir kararı olduğunu söyledi.

CİMER'E ŞİKAYET ETTİ

Neye uğradığını şaşıran Nagehan Essembion, ailesiyle birlikte emlak ofisi çalışanlarına tepki göstererek dükkandan ayrıldı. CİMER'e şikayette bulunan genç kadın, şunları söyledi:

"Eşim Afrika kökenli olduğu için evlendiğimizden beri insanlar bize garip bakıyor. Ancak ilk defa ırkçılık boyutunda bir olayla karşı karşıya kaldım. Oturduğumuz evden bir süredir taşınmak istiyorduk. İnternetten yaptığım araştırmalarda Kristal Şehir'de daire beğendik. Hem kendimiz için hem de annem ve kardeşim için iki daire kiralayacaktık. Daire başı bin 850 lira kira bize uygun geldi. Daireyi görmek için sitenin girişindeki emlak ofisine gittik. Ben içeriye girdim. Daire ile ilgili konuşurken eşim ve çocuklarım da arkamdan girdi. Emlak ofisi çalışanları eşimi görünce daireyi kiralamaktan vazgeçti. 'Site yönetimi siyahilere kiralık daire vermiyor. Böyle bir karar almışlar' dedi. Bu nedenle kiralama yapamayacaklarını söylediler. Eşim bu kelimeyi duyunca çok üzüldü ve çocukları alıp dışarı çıktı. İnsanların ırkçılık yapması bizi çok üzdü. O sitelerde Araplar, İranlılar, Suriyeliler yaşıyor. Göçmen nüfusunun çoğunlukta olduğu bir site. Ancak siyahilerin oturması yasakmış. İlk defa böyle bir açık ırkçılıkla karşı karşıya kaldık. Başımdan geçenleri sosyal medya hesabımdan paylaştım. İstanbul'da benim gibi eşi Afrika kökenli olan çok kadın var. Hepsi tepki gösterdi. Ne yazık ki böyle olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Savcılar ve hakimler bu kişiler hakkında ceza vermelidir."

"HANGİ DÖNEMDE YAŞIYORUZ"

Yaşananlar nedeniyle üzgün olduklarını belirten Calvin Essembion ise şöyle konuştu:

"Ben Aksaray'da bir kargo firmasında çalışıyorum. Aynı zamanda tercümanlık yapıyorum. Çalışırken ırkçılık olaylarıyla karşılaşıyorum. İnsanlar farklı bakıyor. Ancak ailemin yanında yaşadıklarım beni çok üzdü. Yanımda iki kızım vardı. Onların böyle bir olaya şahit olması beni kötü etkiledi. Hemen çocuklarımı da alıp dükkandan çıktım. Hangi dönemde yaşıyoruz. İnsanların renklerine göre ayrılması ırkçılıktır. Bunun suç olduğunu düşünüyorum. Bize bunları söyleyenler hakkında şikayetçi olduk. Eşimle birlikte davanın takipçisi olacağız."

EMLAKÇI: YÖNETİM ÖYLE İSTEDİ

Aileyle görüşen Crystal Emlak Ofisi ise kararın kendilerinde olmadığını savundu. Ofis görevlisi Melis Şenay, "Aile geldiğinde durumu anlattık. Site yönetimi bize 'Afrika kökenliler ile bekarlara ev kiralamayın' diyor. Biz aracı bir firmayız. Bu kararı insanlara söylemek bize de çok zor geliyor. Ben yaşananlar karşısında çok üzüldüm. Bunu aileye söyledim. Burada daire sahibi evini kiralıyor. Ancak site yönetim kararı olduğu için daire sahibi de bir şey yapamıyor. Bu sitelerde dünyanın her yerinden insanlar yaşıyor. Suriyelisinden İranlısına kadar aileler var. Onlarla ilgili bir kısıtlama yok. Ama Afrika kökenliler ile bekar kişileri istemiyorlar" dedi.

YÖNETİM: TALİMAT BULUNMUYOR

Olayın yaşandığı sitenin yönetimi ise iddiaları redderek "Bizim böyle bir talimatımız bulunmuyor" dedi. Ancak site çevresinde kiralama yapan birçok emlak ofisi çalışanı Kristal Şehir yönetiminin Afrika kökenlilere daire kiralamadılarını söyledi.
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