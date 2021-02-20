Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybetti
Muğla'nın Dalaman ilçesinde elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında yalnız yaşayan Gül Ayşe Gazezoğlu (45), hayatını kaybetti.
|20 Şubat 2021 09:10
|+Aa- Yazdır
Yangın, dün akşam Ege Mahallesi'ndeki bir evin 3'üncü katında çıktı. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede evi sardı. Evde yalnız yaşayan Gül Ayşe Gazezoğlu alevlerin arasında kaldı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından evden çıkartıldı.
Gazezoğlu, önce Dalaman Devlet Hastanesi'ne ardından İzmir'deki bir hastaneye sevk edildi. Vücudunun yüzde 60'ında yanıklar olduğu tespit edilen Gazezoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Nuri Alço'ya da aynı taktiği uygulamışlardı! Doktora dolandırıcı şoku
20 Şubat 2021 10:15
|İbranice yazıların bulunduğu tarihi eser niteliğinde piton yılanı derisi ele geçirildi
20 Şubat 2021 10:14
|Hırsızlık faillerinin gözaltı görüntüleri şaşırttı: Bu çocukların suçu ne?
20 Şubat 2021 09:59
|8 yıl komada kalıp vefat edince kaza failinin yakalanması için özel ekip kuruldu
20 Şubat 2021 09:39
|İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
20 Şubat 2021 09:21
|İşkenceden kurtulmak için balkondan atladı
20 Şubat 2021 09:17
|İştahsız çocuğu mutfağa sokun
20 Şubat 2021 07:59
|Kocaeli'de iki polis memuruna bıçaklı saldırı
20 Şubat 2021 02:28
|İş insanı, yediği bitki kökünden zehirlenerek öldü
19 Şubat 2021 21:02
|Miras yüzünden yeğenini av tüfeği ile öldürdü
19 Şubat 2021 19:18