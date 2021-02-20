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İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
İstanbul Sancaktepe'de İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı, kazada 7 kişi yaralandı. İETT otobüsünün şoförü gözaltına alındı.
|20 Şubat 2021 09:21
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