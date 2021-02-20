TBMM'de trollere beddua edildi
|20 Şubat 2021 09:25
|+Aa- Yazdır
Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre: Sosyal medya infazları siyasilerin ortak yakınma konusu oldu. Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın, kimliğini gizleyip politikacıların saygınlığını hedef alan trollere karşı bedduası Meclis Genel Kurulu'nda alkışlarla karşılandı. Meclis'te kısa bir oturum konusu olan sosyal medya yakınmaları şöyle:
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Söylediğiniz şey bağlamından koparılıyor, yüzlerce yazı yazılıyor, bir sürü haber, bir sürü tweet... Artık insan haklarını savunacağım derken bunu yapanlar bizim insan olduğumuzu unutuyorlar galiba.
Meclis Başkanvekili Celal Adan: Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Sosyal medyada bir grup insan... Allah insanların haysiyetini, şerefini onlardan korusun. Karanlık bir odaya geçiyor, ismini cismini gizleyerek... Bu ülkede ismini gizleyip, Türkiye'yi sevenlerin Allah belalarını versin. Ne gizliyorsun? Ahlaksız. Bir adam ismini gizleyerek siyasi değerlendirme yapar mı? Geçmişte bir olayı anlatacağım: Adam eve geliyor, eşine 'Odada çalışacağım' diyor. Adam mektubu yazıp saklıyor. Ertesi gün eşi mektuba bakıyor, haftada iki kez görüştüğü arkadaşıyla ilgili Genel Başkan'a mektup yazmış. İşte şöyle sana karşı, böyle karşı. Kadıncağız mektubu gönderiyor genel başkana, 'Bunu yazan eşim' diyor. Şimdi bu milletvekili ne talihsiz bir milletvekili ya.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: En düşmanımın seçmeyeceği görüntülerle ve sabaha kadar hakkımda 90 bin tweet. Yahu, bana bir şey olmaz, tanınırlığımı arttırır.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Troll dili, siyasetin dili olmaya başlıyor. Bir tür derinlik sarhoşluğu olarak tanımlayacağım...
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Memleket Hareketi' genel merkez kiraladı
20 Şubat 2021 08:31
|Kuzey Irak'ta sınırı yeniden çiziyoruz
20 Şubat 2021 06:50
|Şehit Fethi Sekin'in eşi: Müjdat Gezen cüzi bir para yatırdı
20 Şubat 2021 02:42
|Destici'den HDP'ye: Ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan!
20 Şubat 2021 01:17
|Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı
20 Şubat 2021 01:11
|Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşecek
20 Şubat 2021 00:40
|Gökçek: Arınç'ın acısı Hukuk Fakültesinden geliyor
20 Şubat 2021 00:29
|'Türkiye, Meclis çatısı altında terör vesayetine daha fazla katlanamaz'
20 Şubat 2021 00:12
|20 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
20 Şubat 2021 00:02
|Bir ilçede 5 gün sokağa çıkma yasağı
19 Şubat 2021 23:54