Hırsızlık faillerinin gözaltı görüntüleri şaşırttı: Bu çocukların suçu ne?
|20 Şubat 2021 09:59
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KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 5 aydır takip ettiği hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi. Çorum'da 3, Ankara'da 2, Kastamonu'da 1 ve İstanbul'da 14 kişi olmak üzere toplam 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, Emniyet'teki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 18 kişiden 11'i tutuklandı, 2'si ev hapsi, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bazı kadın şüphelilerin, kucaklarında küçük çocuklarının olduğu görüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önce de çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları, içlerinden 11'inin bu kapsamda tutuklandığı açıklandı.
HURCUN İÇİNE SAKLANDI
Operasyonlardan birinde, bir kadın şüpheli evdeki bir hurcun içerisinde saklanırken yakalandı. Kadın, kendisini bulan polislere, "Sancım var bugün, o yüzden saklandım. Yarın gelecektim ben. Bir daha da size yardım etmeyeceğim" dedi.
Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik'te 30'dan fazla evden hırsızlık yaptıkları bilinen grubun, yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldığı tespit edildi. Grup üyelerinin binalara girerek kapıları tek tek kontrol ettikleri ve kapısı kilitli olmayan evlere dil düşürme yöntemiyle girerek hırsızlık yaptıkları belirtildi.
Türkiye'de yaşanan evden hırsızlık olaylarının yüzde 80'inin aynı yöntemle gerçekleştirildiği ifade edildi.
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