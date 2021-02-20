Valilik, korona gerekçesiyle yasaklamıştı, belediye çocuklar için 'Şivlilik'i unutmadı
|20 Şubat 2021 10:09
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Konya'da yüzyıllardır devam eden şivlilik geleneğine bu yıl pandemi engel oldu. Çocukların şivlilik toplamaya çıkması pandemi nedeniyle yasaklanınca Selçuklu Kent Konseyi çocukları sevindirmek için harekete geçti. Selçuklu Kent Konseyi Gençlik Meclisi pandemi nedeniyle şivlilik toplamaya çıkamayan çocuklara hazırladığı şivlilik paketini götürdü. Selçuklu Kent Konseyi Gençlik Meclisi şehir merkezinde eğitim faaliyetlerini sürdüren anaokulları ve uzak mahallelerde eğitime başlayan öğrencilere şivlilik dağıtarak çocukların sevincine ortak oldu. Taşra mahallelerini ziyaret eden Gençlik Meclisi yönetim kurulu üyeleri mahallelerdeki okullarda öğrencilere şivlilik dağıttı. Pandemi nedeniyle şivlilik toplayamamanın üzüntüsünü yaşayan çocuklar Gençlik Meclisinin hediyeleri ile mutlu oldu.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez ve taşra mahallelerimizde yüz yüze eğitime başlayan çocuklarımıza Gençlik Meclisimizdeki abileri ve ablaları şivlilik hediyelerini ulaştırdı. Salgından dolayı bu yıl içimiz buruk ancak önümüzdeki yıl telafisini en güzel şekilde yapacağız çocuklar." mesajını paylaştı.
Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Hanefi Kaya, mübarek Üç Aylar'ın başlaması dolayısıyla Konya'da yaşatılan Şivlilik geleneğinden bu yıl pandemi nedeniyle çocukların mahrum kaldığını belirterek tüm İslam aleminin mübarek Üç Ayları'nı kutladı.
Kaynak: Merhabahaber
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