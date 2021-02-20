1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Döviz kurlarındaki düşüş, enerji faturalarına da yansıtılsın

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son zamanlarda döviz kurlarında gerçekleşen düşüşün elektrik ve doğal gaz faturalarına yansıtılmasını talep etti.
 20 Şubat 2021 10:12
+Aa- Yazdır
Döviz kurlarındaki düşüş, enerji faturalarına da yansıtılsın

Palandöken yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam eden etkileri nedeniyle daha çok evde kalan vatandaşların ve sıkıntıda olan esnafın, elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyemediğini savundu.

Döviz kurlarının düştüğü bu dönemde elektrik ve doğal gaza indirim yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Palandöken, "Yaklaşık bir yıldır süren pandemi koşullarında ve dondurucu soğukların ülke genelinde etkili olduğu bu günlerde, vatandaşın ve esnafın yükünü bir nebze de olsa hafifletmek için elektrik ve doğal gaza kayda değer bir kış indirimi yapılmalı." ifadesini kullandı.

Esnafa, iş yerlerini yeniden açtıklarında enerji faturalarında kolaylık sağlanmasını da isteyen Palandöken, "Esnafın birikmiş elektrik ve doğal gaz borçları ertelenmeli. Pandemi sona erinceye kadar elektrik ve doğal gaz faturalarındaki vergi, fon ve diğer kesintiler kaldırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Faizler arttı... İlçe milli eğitimde rekor promosyon
19 Şubat 2021 14:00		 İlaca yüzde 20 zam geliyor
19 Şubat 2021 11:39
Sağlık-Sen 'Ocak 2021 Türkiye Sağlık Çalışanları Raporu'nu paylaştı
18 Şubat 2021 15:06		 Kademeli normalleşmede esnaftan 'ayağa kalkış kredisi' isteği
18 Şubat 2021 13:49
Kadıköy Belediyesi'nde grev yapan işçilerden İBB ekiplerine tepki
18 Şubat 2021 10:56		 İzmir Tabip Odası eski başkanı'ndan TTB Başkanı'na tepki
16 Şubat 2021 20:56
Feyzioğlu: YÖK'e tam destek veriyoruz
16 Şubat 2021 12:28		 'Trafikte sorumluluk hareketi' 11 ilde eğitim verecek
16 Şubat 2021 10:40
'1 kuruşu vermeyen firma, 5 bin lira tazminat ödemek zorunda kalabilir'
16 Şubat 2021 09:35		 Eğitim Bir Sen, İlksan raporunu yayımladı
16 Şubat 2021 00:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:19 - Elektrikte güvence bedeli düzenlemesi10:17 - Sivas'ta kar nedeniyle 51 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor10:16 - Girişimciler bilgisayar başında şirket kurabilecek10:15 - Nuri Alço'ya da aynı taktiği uygulamışlardı! Doktora dolandırıcı şoku10:14 - İbranice yazıların bulunduğu tarihi eser niteliğinde piton yılanı derisi ele geçirildi10:12 - Döviz kurlarındaki düşüş, enerji faturalarına da yansıtılsın
10:09 - Valilik, korona gerekçesiyle yasaklamıştı, belediye çocuklar için 'Şivlilik'i unutmadı10:06 - Normalleşmeye en yakın olan ilde, gözler 1 Mart'ta09:59 - Hırsızlık faillerinin gözaltı görüntüleri şaşırttı: Bu çocukların suçu ne?09:52 - Bahçeli'nin okul projesinin detayları belli oldu09:39 - 8 yıl komada kalıp vefat edince kaza failinin yakalanması için özel ekip kuruldu09:25 - TBMM'de trollere beddua edildi
09:21 - İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı09:19 - Türkiye Ay'a iniş projesinde, roketleri Somali'den fırlatacak09:17 - İşkenceden kurtulmak için balkondan atladı09:10 - Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybetti09:05 - Temas kurduğu kişileri not alan teknisyenin listesinde 8 bin kişi oldu
09:05 - Siyah-beyaz ayrımcılığı Türkiye'de: 'Siyahilere kiralık daire veremiyoruz!'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gökçek: Arınç'ın acısı Hukuk Fakültesinden geliyor
Şehit Fethi Sekin'in eşi: Müjdat Gezen cüzi bir para yatırdı
Prof. Özlü'den korkutan uyarı: Aşıların etkisinde bir zayıflama var
'Türkiye, Meclis çatısı altında terör vesayetine daha fazla katlanamaz'
Boğaziçi Hukuk'un yeni dekanı: Adaletten ödün vermem
Erdoğan gıdadaki fahiş fiyata karşı devreye girdi
Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşecek
2020/7 KPSS tercihlerinde taban puan uygulaması yapıldı mı?
Siyah-beyaz ayrımcılığı Türkiye'de: 'Siyahilere kiralık daire veremiyoruz!'
Yozgat lisesi çalışanlarının yaptığı 'kardan gelin' ilgi gördü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
oluklu balina 1
ankara'da nerde ne yenir 3
pöç 5
seme 2
Perseverance 3
mem.net sözlük cafe 2
ya herro ya merro 1
şiir sokakta 3
dini kendi çıkarlarına uydurmak 1
define 4
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Tokat Niksar SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Tokat Artova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Manisa Saruhanlı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 1 İşçi Alacak
Kütahya Aslanapa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam