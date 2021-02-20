1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İbranice yazıların bulunduğu tarihi eser niteliğinde piton yılanı derisi ele geçirildi

Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen ve üzerinde İbranice yazılar ve şeytan figürlerinin yer aldığı yılan derisini satmaya çalışan iki şüpheli suçüstü yakalandı
 20 Şubat 2021 10:14
+Aa- Yazdır
İbranice yazıların bulunduğu tarihi eser niteliğinde piton yılanı derisi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda M.K. ve M.E'nin elinde bazı tarihi eserlerin olduğu ve bunları satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şehitkamil ilçesi Bilek Mahallesi'nde bir bağ evine operasyon düzenleyen ekipler M.K. ve M.E'yi müşteri beklerken suç üstü yakaladı.

Adreste arama yapan ekipler, Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen üzerinde şeytan figürleri olan İbranice yazılı 340 santimetre uzunluğunda piton yılanı derisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar jandarmaya götürüldü.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Nuri Alço'ya da aynı taktiği uygulamışlardı! Doktora dolandırıcı şoku
20 Şubat 2021 10:15		 Hırsızlık faillerinin gözaltı görüntüleri şaşırttı: Bu çocukların suçu ne?
20 Şubat 2021 09:59
8 yıl komada kalıp vefat edince kaza failinin yakalanması için özel ekip kuruldu
20 Şubat 2021 09:39		 İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
20 Şubat 2021 09:21
İşkenceden kurtulmak için balkondan atladı
20 Şubat 2021 09:17		 Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybetti
20 Şubat 2021 09:10
İştahsız çocuğu mutfağa sokun
20 Şubat 2021 07:59		 Kocaeli'de iki polis memuruna bıçaklı saldırı
20 Şubat 2021 02:28
İş insanı, yediği bitki kökünden zehirlenerek öldü
19 Şubat 2021 21:02		 Miras yüzünden yeğenini av tüfeği ile öldürdü
19 Şubat 2021 19:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:19 - Elektrikte güvence bedeli düzenlemesi10:17 - Sivas'ta kar nedeniyle 51 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor10:16 - Girişimciler bilgisayar başında şirket kurabilecek10:15 - Nuri Alço'ya da aynı taktiği uygulamışlardı! Doktora dolandırıcı şoku10:14 - İbranice yazıların bulunduğu tarihi eser niteliğinde piton yılanı derisi ele geçirildi10:12 - Döviz kurlarındaki düşüş, enerji faturalarına da yansıtılsın
10:09 - Valilik, korona gerekçesiyle yasaklamıştı, belediye çocuklar için 'Şivlilik'i unutmadı10:06 - Normalleşmeye en yakın olan ilde, gözler 1 Mart'ta09:59 - Hırsızlık faillerinin gözaltı görüntüleri şaşırttı: Bu çocukların suçu ne?09:52 - Bahçeli'nin okul projesinin detayları belli oldu09:39 - 8 yıl komada kalıp vefat edince kaza failinin yakalanması için özel ekip kuruldu09:25 - TBMM'de trollere beddua edildi
09:21 - İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı09:19 - Türkiye Ay'a iniş projesinde, roketleri Somali'den fırlatacak09:17 - İşkenceden kurtulmak için balkondan atladı09:10 - Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybetti09:05 - Temas kurduğu kişileri not alan teknisyenin listesinde 8 bin kişi oldu
09:05 - Siyah-beyaz ayrımcılığı Türkiye'de: 'Siyahilere kiralık daire veremiyoruz!'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gökçek: Arınç'ın acısı Hukuk Fakültesinden geliyor
Şehit Fethi Sekin'in eşi: Müjdat Gezen cüzi bir para yatırdı
Prof. Özlü'den korkutan uyarı: Aşıların etkisinde bir zayıflama var
'Türkiye, Meclis çatısı altında terör vesayetine daha fazla katlanamaz'
Boğaziçi Hukuk'un yeni dekanı: Adaletten ödün vermem
Erdoğan gıdadaki fahiş fiyata karşı devreye girdi
Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşecek
2020/7 KPSS tercihlerinde taban puan uygulaması yapıldı mı?
Siyah-beyaz ayrımcılığı Türkiye'de: 'Siyahilere kiralık daire veremiyoruz!'
Yozgat lisesi çalışanlarının yaptığı 'kardan gelin' ilgi gördü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uçurtma avcısı 1
mavi köpekler 1
seme 2
ya herro ya merro 1
saçın sakızımı gerdi 1
geceye bir şiir bırak 1
tahta kaşık 2
pandemide en çok özlenen aktiviteler 4
yeni türkü 1
marvel comics 1
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Tokat Niksar SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Tokat Artova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Manisa Saruhanlı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 1 İşçi Alacak
Kütahya Aslanapa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam