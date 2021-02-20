Elektrikte güvence bedeli düzenlemesi
|20 Şubat 2021 10:19
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EPDK, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin bazı maddelerini değiştirdi. Yapılan değişiklikte, elektrikte güvence bedeline dair madde de düzenlemeler yapıldı. Buna göre elektrik dağıtan şirketle, fatura ödemelerini DBS ile ödemek üzere görevli tedarik şirketinin anlaşmalı olduğu bankalarla sözleşme yapan tüketicilerden güvence bedeli istenmeyecek
İşte 20 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme:
MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 27 - (1) Güvence bedeli, nakit ya da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından teminat vermesi uygun bulunmuş finans kuruluşlarınca düzenlenen süresiz ve kesin teminat mektubu olarak verilebilir. Ancak mesken tüketici grubundaki tüketiciler güvence bedelini sadece makbuz karşılığında nakit olarak verir. Fatura ödemelerini DBS ile ödemek üzere görevli tedarik şirketinin anlaşmalı olduğu bankalarla sözleşme yapan tüketicilerden güvence bedeli istenmez. Tüketicinin DBS sözleşmesinin sonlanması halinde tüketici tarafından sonlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 26 ncı maddeye göre hesaplanan güvence bedeli nakit ya da teminat mektubu olarak görevli tedarik şirketine verilir.
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