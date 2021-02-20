Elektrikte güvence bedeli düzenlemesi

EPDK, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin bazı maddelerini değiştirdi. Yapılan değişiklikte, elektrikte güvence bedeline dair madde de düzenlemeler yapıldı. Buna göre elektrik dağıtan şirketle, fatura ödemelerini DBS ile ödemek üzere görevli tedarik şirketinin anlaşmalı olduğu bankalarla sözleşme yapan tüketicilerden güvence bedeli istenmeyecek

İşte 20 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme:

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.