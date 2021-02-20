Bakan Pekcan: Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık

MESLEK LİSELERİNİN TÜM SINIF DÜZEYLERİ YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLIYOR MEB, 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verdi.