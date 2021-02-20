Kar yağışı beklenen Doğu'da 4 il için çığ uyarısı
Kar yağışının beklendiği Van, Bitlis, Hakkari ve Muş için çığ uyarısı yapıldı
|20 Şubat 2021 11:03
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Kar yağışının beklendiği Van, Bitlis, Hakkari ve Muş için çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölgede, kar yağışı bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar, güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kilometre kuvvetinde esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Hakkari'de 1, Muş'ta 0, Bitlis'te ise sıfırın altında 3 derece olacağı öngörülüyor.
Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskinin bulunduğu bölgede, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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