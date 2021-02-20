1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

15 ildeki mağaraların sırrı bu proje ile çözülecek

 20 Şubat 2021 11:05
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce, İzmir, Ağrı, Antalya, Balıkesir ve Van'da bazı alanlar "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillendi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ve tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilana göre, İzmir'in Dikili İlçesi (2. Grup) sınırları içerisinde yer alan Doğal Sit Alanı, Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Diyadin Bazalt Kanyonu Doğal Sit Alanı, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Tekirova-Adrasan-Gelidonya Burnu Arası Doğal Sit Alanı, Balıkesir'in Marmara ilçesindeki 6 No'lu Saraylar Mevkii Doğal Sit Alanı ile Erdek ilçesindeki 16 No'lu Apostol Mevkii Doğal Sit Alanı ve 20 No'lu Tavşan Adası Mevkii Doğal Sit Alanı, Van'ın Çatak ilçesi sınırları içerisinde yer alan Ganisipi (Beyazsu) Şelalesi Doğal Sit Alanı, "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi.

Ganisipi (Beyazsu) Şelalesi Doğal Sit Alanı ayrıca "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak da tescillendi.

Van, Antalya, Balıkesir'in Marmara ilçesindeki tescillenen doğal sit alanları için "Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan" tesciline ilişkin idari süreç de devam ediyor.

Ayrıca, Aydın'ın Karacasu ilçesi Çamarası Mahallesi sınırları içerisinde yer alan "Sırtlanini Mağarası", Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kurtluca Mahallesi sınırları içerisinde yer alan "Beyinli Mağarası", Honaz ilçesindeki "Kaklık Mağarası", Baklan ilçesindeki "Zırtlantaşı Mağarası" da "Mağara Koruma Alanı" olarak belirlendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Lise öğrencileri öğretmenlerine sevgilerini çevrim içi sürprizle gösterdi
19 Şubat 2021 12:38		 Çanakkale Boğazı 23 saat sonra gemi trafiğine açıldı
14 Şubat 2021 22:00
Karısını bıçaklayarak öldüren mühendis tutuklandı
14 Şubat 2021 17:56		 İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
02 Şubat 2021 19:49
Yangında kızı ile birlikte hayatını kaybeden hemşirenin geride bıraktıkları yürek burktu
30 Ocak 2021 14:44		 İtfaiye eri, mahsur kaldığı yerden kurtarılan buzağıyı sırtında taşıdı
30 Ocak 2021 12:50
42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içine ormanlık alanda bulundu
28 Ocak 2021 07:36		 Kedi sevgisi öğrencileri 40 bin TL borca soktu
20 Ocak 2021 19:39
Savunma Sanayii Başkanlığı uzmanı casusluktan tutuklandı
16 Ocak 2021 11:15		 9'u muvazzaf astsubay, 13 kişiye FETÖ'den gözaltı
12 Ocak 2021 09:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:59 - Barajlardaki doluluk oranı 6 ay sonra ilk kez yüzde 50'yi geçti11:56 - 8 yıldır aranan cinayet hükümlüsü, drone ile yakalandı11:55 - Eren Operasyonları terör örgütünün kış yapılanmasına ağır darbe vurdu11:53 - Bu kişilerin elektriği, bir defalık borçtan ötürü kesilmeyecek11:47 - Klimasından çıkan sesle komşusunu rahatsız etmişti, 16 bin lira ceza kesildi11:46 - Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi
11:45 - DEAŞ'ın mali işler sorumlusunun yakalandığı operasyonun düğmesine Kayseri'den basıldı11:32 - 'Anayasa'yı rekabetlerin ötesinde bir akılla yapacağız'11:30 - Kripto parada dalgalanma sürüyor, Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı11:15 - Bolu sıfırın altında 29,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu11:12 - Milletvekillerinin bedelli askerlik tartışması sona eriyor11:08 - Yargıtay'dan 'yavşak' sözü için önemli karar
11:07 - KKTC'de yakalanan FETÖ'nün 'mahrem imamı' itirafçı oldu11:06 - Mali müşavirler vergi sisteminde reform yapılmasını talep etti11:05 - 15 ildeki mağaraların sırrı bu proje ile çözülecek11:03 - Kar yağışı beklenen Doğu'da 4 il için çığ uyarısı10:45 - MEB, mesleki eğitimde dijital görsel içerik geliştirme Ar-Ge merkezi kurdu
10:28 - Bakan Pekcan: Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gökçek: Arınç'ın acısı Hukuk Fakültesinden geliyor
Prof. Özlü'den korkutan uyarı: Aşıların etkisinde bir zayıflama var
Şehit Fethi Sekin'in eşi: Müjdat Gezen cüzi bir para yatırdı
Boğaziçi Hukuk'un yeni dekanı: Adaletten ödün vermem
Siyah-beyaz ayrımcılığı Türkiye'de: 'Siyahilere kiralık daire veremiyoruz!'
Erdoğan gıdadaki fahiş fiyata karşı devreye girdi
Yargıtay'dan 'yavşak' sözü için önemli karar
'Türkiye, Meclis çatısı altında terör vesayetine daha fazla katlanamaz'
Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşecek
2020/7 KPSS tercihlerinde taban puan uygulaması yapıldı mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
regaib kandili 1
doğan cüceloğlu 2
kayıt dondurmak 1
geceye bir şiir bırak 1
yeni türkü 1
Kar üşüyenler için romantik yağmaz 3
tahta kaşık 2
define 4
ağaç kangurusu 1
maaş günü 1
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Tokat Niksar SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Tokat Artova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Manisa Saruhanlı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 1 İşçi Alacak
Kütahya Aslanapa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam