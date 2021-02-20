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KKTC'de yakalanan FETÖ'nün 'mahrem imamı' itirafçı oldu

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 15 yıla kadar hapsi talep edilen ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Ahmet Yiğit:- "Polis okuluyla ilişkisi sona eren polis memurlarını bana verilen operasyonel hat ile aradım. Üniversite döneminde Yusuf kod adını kullandım. 2012 yılında örgütün yönlendirme ve talimatıyla Ankara'ya gittim"- "2014 yılında örgütün talimatıyla ByLock yükledim. Aynı yıl örgütün ByLock programını kullanmadığı gerekçesiyle, talimat üzerine Eagle programını ve silme programı olan Cleaner isimli programı yükledim"
 20 Şubat 2021 11:07
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KKTC'de yakalanan FETÖ'nün 'mahrem imamı' itirafçı oldu

- MİT, İçişleri Bakanlığı, KOM Daire Başkanlığı ve KKTC polisinin koordinasyonuyla KKTC'de yakalanan ve Hatay'da tutuklanan FETÖ'nün "mahrem imamı" Ahmet Yiğit (31) hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyet gösteren terör ve organize suç örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde 28 Ocak'ta düzenlenen operasyonla yakalanan ve 2 Şubat'ta tutuklanan Ahmet Yiğit hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yiğit hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın Elazığ, Ankara ve Sakarya'da polis memurlarından sorumlu olarak "Asaf" kod adıyla faaliyet gösterdiği ve ByLock kullandığının tespit edildiği belirtildi.

Sanığın, örgüt elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya'daki hesabına para yatırdığının belirlendiği aktarılan iddianamede, Yiğit'in 2008-2011'de sözde polis okulu "sınıf abiliği" yaptığı ve FETÖ'nün mahrem hizmetlerinde görev aldığı kaydedildi.

- Etkin pişmanlıktan faydalanmak için itirafçı oldu

İddianamede, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Yiğit'in itiraflarına yer verildi.

Yiğit, 2007'de örgüte ait dershaneye gitmesiyle FETÖ bağlantısının başladığını, üniversite yıllarında da örgüte ait evlerde kaldığını anlatarak, şu itiraflarda bulundu:

"Üniversite 1. sınıfta polis okullarında okuyan öğrencilerin 'sınıf abiliği' görevini verdiler. Polis okulu öğrencileriyle ankesörlü telefondan aramak suretiyle iletişim kurdum. 2012 yılında üniversiteden mezun olana kadar bu görevi devam ettirdim. Polis okuluyla ilişkisi sona eren polis memurlarını bana verilen operasyonel hat ile aradım. Üniversite döneminde Yusuf kod adını kullandım. 2012 yılında örgütün yönlendirme ve talimatıyla Ankara'ya gittim. Asaf kod adını aldım. Burada örgütün belirlediği polis memurlarından sorumlu oldum, sözde sohbet hocalığı yaptım. 2014 yılında örgütün talimatıyla ByLock yükledim. Aynı yıl örgütün ByLock programını kullanmadığı gerekçesiyle, talimat üzerine Eagle programını ve silme programı olan Cleaner isimli programı yükledim."

Yiğit, 2016 yılı ekim ayında KKTC'ye gittiğini belirterek, "Amacım çalışmaktı, geçen sene hakkımda yakalama kararı olduğunu öğrendim." savunmasında bulundu.

İddianamede, örgütle bağlantılı birçok kişinin ismini verdiği, teşhiste bulunduğu ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği belirtilen Yiğit'in 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Anadolu Ajansı
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