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Milletvekillerinin bedelli askerlik tartışması sona eriyor

Milletvekillerinin bedelli askerlik yaparken milletvekili maaşı almaları kamuoyunda tepkiye neden olmuştu. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yeni düzenlemeye göre, Askerlik yapmayan milletvekilleri, askerlik hizmetini milletvekilliği görevinin ardından yerine getirecek.
 20 Şubat 2021 11:12
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Milletvekillerinin bedelli askerlik tartışması sona eriyor

Gençlerin siyasete katılabilmesi için yeni bir adım atıldı ve milletvekili seçilme yaşı 18'e düştü. Seçme ve seçilme yaşının düşürülmesinin ardından Meclis'te yeni bir sorun doğdu.

Erken yaşta Meclis'e giren bazı milletvekillerinin askerlik görevi nedeniyle çalışmalarını bırakıp askere gitmesi üzerine yeni bir çalışma yapıldı.

DÖNEM SONU ASKERLİK
AK Parti tarafından hazırlanarak Meclis'e sunulan yasa teklifi kabul edildi.

Buna göre; askerlik görevini yapmayan milletvekillerinin askerlik yükümlülüğü, milletvekilliğinin sona erdiğe tarihe kadar ertelenecek.

Milletvekilliği görevinin sona ermesiyle askerlik hizmeti yerine getirilecek.

BEDELLİ ASKERLİK GÜNLERİNDE MECLİS'TEN MAAŞ ALIYORSUN TARTIŞMASI
Milletvekillerinin askerlik hizmetleriyle ilgili Meclis'te zaman zaman tartışmalar çıkıyordu.

Kamuoyuna yansıyan son tartışma ise; milletvekillerinin bedelli askerlik yaptıkları dönemde neden devletten maaş aldığıydı.

CHP'li Mahmut Tanal, "Bedelli askerlikte askerlik borçlanması dahi yapılamazken milletvekili olan arkadaşlarımız askere gidiyor, sigortasını da Meclis ödüyor, maaşını da Meclis ödüyor. Meclis Başkanvekiline sesleniyorum; yapmazsanız suç duyurusunda bulunacağım hakkınızda. Bu milletvekillerinin 21 günlük yaptığı askerlik ücretini, Meclis'in verdiği o maaşı alıp Milli Savunma Bakanlığı'nın hesabına yatırmak zorundasınız. Bu maaşın peşine düşeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, askerlik yaparken maaş alan milletvekillerinin bu paraları Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladıklarını açıklamıştı.
Memurlar.Net
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