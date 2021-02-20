Bolu sıfırın altında 29,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Bolu sıfırın altında 29,7 dereceyle Türkiye'nin gece en soğuk ili oldu
|20 Şubat 2021 11:15
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Türkiye'de bu gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 29,7 dereceyle Gerede ilçesinde ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.
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