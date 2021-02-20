DEAŞ'ın mali işler sorumlusunun yakalandığı operasyonun düğmesine Kayseri'den basıldı
|20 Şubat 2021 11:45
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- Mersin'de yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu M.E'nin, Kayseri'de tutuklanan "sözde Rakka emiri" olan amcasının oğluyla irtibatından yola çıkılarak gözaltına alındığı belirlendi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Kasım 2020'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanan DEAŞ'ın "sözde Rakka emiri" H.E'nin örgütün üst düzey sorumlularıyla irtibatlı olabileceğini değerlendirdi.
Suriye'de 2014-2018 yıllarında DEAŞ'ta görev yaptığı belirlenen zanlının, örgütü canlı tutma adına faaliyet gösterdiği Şanlıurfa, İstanbul, Mersin ve Adana'da da çalışmalar yürütüldü.
Araştırmalarda, zanlının sık sık iletişim sağladığı amcasının oğlu 36 yaşındaki M.E'nin illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı saptandı.
Jandarma, detaylı incelemelerde, "sözde Rakka emiri" H.E'nin kuzeni M.E'nin Suriye'nin Rakka bölgesinde DEAŞ içerisinde sözde mali işlerden sorumlu silahlı örgüt üyesi olarak faaliyet yürüttüğünü tespit etti.
M.E'nin DEAŞ adına vergi ve kira gibi gelirleri topladığı, bunlarla giderler ile terör örgütü üyelerinin maaşlarını karşıladığı belirlendi.
Rakka'da bulunduğu zaman diliminde, DEAŞ'ın Suriye sorumlusu olan başka bir kuzeni tarafından göreve getirildiği ortaya çıkarılan M.E'nin, "sözde Rakka emiri" olan kuzeni H.E. ile aynı dönemde faaliyet yürüttüğü anlaşıldı.
Örgüt üyesi kuzenlerin, diğer aile bireylerinden de DEAŞ'ın üst düzey yönetiminde görev alanlar bulunduğu belirlendi.
Türkiye'de farklı bir kentte yaşarken gerçek kimliğinin ortaya çıkacağı korkusuyla Mersin'e giden ve bir çiftlikte çobanlık yaparak saklanan M.E, Kayseri İl Jandarma Komutanlığının da verdiği bilgiler doğrultusunda Mersin İl Jandarma Komutanlığınca 17 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.
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