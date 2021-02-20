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Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası ( EPGİS) akaryakıtta devletçe karşılanan ÖTV miktarlarını açıkladı
 20 Şubat 2021 11:46
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Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi

Gün itibari ile son ÖTV ayarlamaları sonrasında akaryakıtta devletçe karşılanan ÖTV miktarları (KRŞ/LT)

Benzin: 53

Motorin: 41

LPG Otogaz: 63
Memurlar.Net
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