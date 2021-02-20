Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası ( EPGİS) akaryakıtta devletçe karşılanan ÖTV miktarlarını açıkladı
|20 Şubat 2021 11:46
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Gün itibari ile son ÖTV ayarlamaları sonrasında akaryakıtta devletçe karşılanan ÖTV miktarları (KRŞ/LT)
Benzin: 53
Motorin: 41
LPG Otogaz: 63
Gün itibari ile son ÖTV ayarlamaları sonrasında akaryakıtta devletçe karşılanan ÖTV miktarları (KRŞ/LT)EPGİS #MaskeniTak 😷 (@trepgis) February 20, 2021
Benzin: 53
Motorin: 41
LPG Otogaz: 63
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