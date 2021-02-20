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Şanlıurfa'da inşaat işçilerinin bulunduğu otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Şanlıurfa'da inşaat işçilerinin içinde bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
|20 Şubat 2021 12:30
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Şanlıurfa'da inşaat işçilerinin içinde bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Sedat Çalışkan idaresindeki 42 AFH 100 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Fatih Bahçıvan, Mustafa Sofu, Emin Akkuş, Enes Kurt ve Hasan Çiçek yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Otomobildekilerin inşaat işçisi olduğu ve kırsal Bağlar Mahallesi'ndeki cami inşaatında çalışmaya gittikleri öğrenildi.
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