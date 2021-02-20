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İl Sağlık Müdürü, İstanbul için normalleşme tarihi verdi

Normalleşme adımlarına yönelik açıklamaların ardından megakentteki durumu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu açıkladı. Memişoğlu, "Süreç olarak şu anda iyi bir pozisyondayız. İstanbul 1 Mart'tan itibaren olacak kısıtlamaların azalmasına hazır" dedi.
 20 Şubat 2021 12:32
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İl Sağlık Müdürü, İstanbul için normalleşme tarihi verdi

Zaman zaman yükselen vaka sayılarıyla gündeme gelen İstanbul'da salgının seyri ve vaka sayılarının normalleşmeye uygun olup olmadığı sorusuna İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu yanıt verdi.

Türkiye'de 7 bin 419 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 82 kişi hayatını kaybetti.

'Şu anda iyi bir pozisyondayız'

Corona virüsüyle mücadele sürecinde İstanbul'daki son duruma ilişkin bilgi veren İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Süreç olarak şu anda iyi bir pozisyondayız. Hasta sayılarımız minimalize edilmiş durumda hastanelerde yoğun bakımlarımız ve hasta yoğunluğumuz azalmış durumda inşallah böyle devam eder. Salgın süreci şunu gösterdi ki Türkiye hem sağlık alt yapısında hem teknoloji insan gücü anlamında çok güçlü olduğunu dünyaya da gösterdi. Türkiye şu ana kadar çok başarılı bir süreci sürdürmekte. Salgın şu anda Türkiye'de azalmaya başladı. Tabi ki bitmedi yükselme ihtimali her zaman var. Onun için tedbiri elden bırakmamamız lazım. İnsanların da hem ekonomik hem de uzun süreçli böyle kapamaların ve kısıtlamaların psikolojik baskısını yaşadığının da farkındayız" diye konuştu.

'İstanbul kısıtlamaların azalmasına hazır'

İstanbul'daki veriler ışığında kısıtlamaların gevşetilmesine ilişkin konuşan Memişoğlu, "İstanbul şu anda esasında Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 1 Mart'tan itibaren olacak kısıtlamaların azalmasına hazır. Bu konuda da özellikle öğrencilerimizin okullarına, arkadaşlarına kavuşmasını, esnafımızın iş yerini açmasını bekliyoruz. Bu konuda her türlü hazırlığımızı da yapmış durumdayız. İstanbul'da vaka sayıları esasında minimilimize edilmiş durumda ama devamı için uyum şart. Gevşeme olduktan sonra da bu uyumu gösterdiğimiz müddetçe maske, mesafe, hijyen kurallarına uyduğumuz müddetçe, aşılamayı zamanında yaptığımız müddetçe kısıtlamaların azaltılmasında İstanbul için, Mart ayı başından itibaren bu konuda bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Ama tabi ki bunun kararı Bakanlığımızın ve bilimsel kurulumuzun öneriler doğrultusunda olacaktır" şeklinde konuştu.

'Tahmini, bilimsel verilerle yapıyoruz'

Salgına ilişkin verileri anlık olarak takip ettiklerini belirten Memişoğlu, "3. dalga olabilir ama bunu bir denge olarak kullanmamız lazım. Yükselmesini Sağlık Bakanlığı'nın elektronik alt yapısıyla anlık ölçüyoruz. Biz tahmini şöyle böyle yapalım ile değil bilimsel verilerle yapıyoruz. Yükselme ve düşme trendini görüyoruz. Şu andaki düşüş ve düşme trendi boyunca biraz daha gevşemenin insanları, esnafımızı, öğrencilerimizi okullarımıza kavuşturmanın zamanının geldiği 1 Marttan itibaren Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edildi. Toplumun uyumundan gerçekten çok memnunuz. Esasında devamlı kapatma ve kısıtlamalarla yönetilecek bir süreç değil. Kısıtlamalar belirli program çerçevesinde gevşetilebilir" diye konuştu.

Öte yandan Memişoğlu, İstanbul'da dün itibariyle aşılamaya ilişkin, "1 milyon 200 bin insanımıza aşı yapmış durumdayız İstanbul'da" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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