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Süt banyosu ve dönerle dans'tan sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Sosyal medyada Adana'da çekildiği iddia edilerek paylaşılan bir videoda çoğu çürümüş portakalın meyve suyu yapımı için kepçeyle tesise taşındığı görüldü.
 20 Şubat 2021 12:42
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Popüler bir sosyal medya uygulamasında yayınlanan süt banyosu ve dönerle dans videolarının ardından şimdi de çoğu çürümüş portakalın meyve suyu yapımı için kepçeyle tesise taşındığı video yüklendi.

Adana'da çekildiği belirtilen videoda, meyve suyu yapan bir firmanın, meyveleri sokak ortasına döktüğü görüldü.

"MEYVE SUYU İÇMEYİN"

Çoğu çürümüş olan meyvelerin iş makineleriyle taşındığı görülen videoya, kullanıcı, "Meyve suyu içmeyin" uyarısını da ekledi.

b>ZARARLARI NELER?

Çoğunlukla çürük meyvelerden yapılan meyve suları insan sağlığına zararlı bazı toksinler içerir. Örneğin elma üzerinde bulunan küfler meyve suyuna uygulanan pastorizasyon işlemi sırasında kaybolsa da bir başka toksin olan mikotoksinler varlığını sürdürmeye devam eder. Bu toksinin de tat alma duyuları yoluyla anlaşılması mümkün değildir. Bu nedenle çürük meyve ile meyve suyu yapımının insan sağlığına ciddi zararları olan bazı zehirli metobolitlerin ortaya çıkmasına neden olduğu belirtiliyor.
İhlas Haber Ajansı
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