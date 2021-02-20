Bakan Koca: Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz
Sağlık Bakanı Koca, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz." dedi.
|20 Şubat 2021 12:47
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Sağlık Bakanı Koca, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerimiz başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarıyla başlayacak" ifadelerini kullandı.
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