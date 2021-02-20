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Emniyet, polisin çocuğa şiddet uyguladığı iddiasını yalanladı

Çankırı Emniyet Müdürlüğünce, polisin bir çocuğa şiddet uyguladığı iddiasının doğru olmadığı bildirildi.
 20 Şubat 2021 13:05
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Emniyet, polisin çocuğa şiddet uyguladığı iddiasını yalanladı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentteki alışveriş merkezi çevresindeki esnaftan dilencilik yapan çocuklara yönelik çok sayıda şikayet geldiği belirtildi.

Polis memuru R.K'nin eşiyle alışveriş yaparken, eşinin önünün şikayete konu çocuklardan S.C.T. tarafından para istemek için kesildiği aktarılan açıklamada, "R.K. de çocuğu yakalayarak görevli polis ekibi gelene kadar muhafaza altına aldı. Yaşı küçük çocuğa müdahale eden polis memuru, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli personeldir. Sürekli anlık olaylara müdahale eden bir birimde görev yapmaktadır. Bahsi geçen esnafın rahatsızlığını içeren dilekçeyle ilgili bilgisi bulunmaktadır. Polis memurunun eşinin önünün kesilerek para istenmesi ve belirtilen konuyla ilgili duyarlı olmasından dolayı S.C.T'ye görev bilinciyle müdahale etmiş ve ilgili kısım ekibi gelene kadar zarar vermeden muhafaza altına almıştır." ifadelerine yer verildi.

Çocuğun ise çevredeki insanları ajite etmek için bağırdığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilendirme yapıldı:

"Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gidilerek olay günü görevli zabıta görevlileriyle görüşüldüğünde, S.C.T'yi görevli bir polis ya da başkaca bir kimsenin darbettiğine şahit olmadıklarını, S.C.T'nin herhangi bir müdahale olmadan bağırmak suretiyle taşkınlık çıkardığını, polis memuru R.K'nin S.C.T'ye nasihat şeklinde konuşma yaptığı ve ekip gelene kadar sakinleştirmeye yönelik telkinlerde bulunduğuna şahit olduklarını beyan etmişlerdir. Basında çıkan haberler üzerine S.C.T'nin yakınlarıyla tekrar irtibat kurularak haber içerikleri hakkında bilgi verilmiştir. Yakınları, kendilerinin haberi görmediklerini, olay günü S.C.T'yi amcası C.T'nin Çocuk Şube Müdürlüğünden teslim aldığını, kendisini polis memurunun darbettiğine yönelik beyanının olmadığını, herhangi bir darp veya cebir emaresinin de bulunmadığını, haber içeriğinin tamamen yanlış olduğunu, gerekirse doğrunun ortaya çıkması adına kendilerinin de ifade verebileceklerini beyan etmişlerdir. Haberin, araştırma yapmadan ve delile dayanmayan, polisi yıpratmaktan öteye gitmeyen içeriğe sahip olduğu değerlendirilmektedir."
Anadolu Ajansı
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